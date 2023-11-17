Підозрюють у шахрайстві: у Києві затримали групу людей, які збирали гроші на ЗСУ (відео)

Правоохоронців вдруге просять розібратись з діяльністю благодійної організації. При цьому на сайті фонду регулярно публікується звітність про витрати зібраних коштів.

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У Києві у Оболонському районі стався конфлікт активістів з людьми, які заявляли, що збирають гроші на допомогу ЗСУ. На місце конфлікту прибули поліцейські, які затримали осіб з волонтерськими скриньками. Правоохоронці вбачають у даній ситуації шахрайство. Про деталі ситуації написали у Telegram-каналі Головного управління Національної поліції у місті Києві.

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Правоохоронці відреагували на відеозапис конфліктної ситуації, який поширювали у соцмережах українці, ідеться у дописі. Вказано, що відреагували на події у Оболонському районі Києва. На одній з вулиць діяла група громадян, які пропонували перехожим дати певну суму коштів на підтримку українських військових. Поруч з ними стояло кілька активних киян, як мали зауваження до роботи збирачів грошей.

Громадян, членів неназваного благодійного фонду, затримали і доправили до територіального управління Нацполіції, заявили у пресслужбі. Їхні дії кваліфікують як шахрайство. У рамках слідства правоохоронці планують поспілкуватись з представниками фонду та вивчити його документацію.

Зазначимо, пресслужба відомства не вказала назву благодійного фонду та точну назву статті, за якою підозрюють затриманих. У Кримінальному кодексі є стаття, яка відповідає цьому виду злочину, коли обманюють довіру та незаконно отримують чужі гроші — це стаття 190 ККУ. Мінімальне покарання за такий злочин — штраф від 34 тис. грн. Максимальне — за шахраювання у особливо великих розмірах у складі угрупування — до восьми років тюрми.

Скандал з волонтерами — що відомо

Зазначимо, 17 листопада ексвійськовий ЗСУ та ветеран, активіст та правозахисник Олег Симороз опублікував кадри спілкування з представниками благодійного фонду у Оболонському районі Києва на станції метро "Героїв Дніпра". Ветеран перелічив, які зауваження мають він та інші активісти щодо діяльності фонду. По-перше, вказали, що збирачі коштів не служили в ЗСУ, тому не мають права вдягати "піксель". По-друге, гроші збираються у вигляді готівки, тому, припускає, "частина грошей — на карман". По-третє, люди, які збирають гроші, отримають зарплату. Також зауважив, що під час спілкування з членами фонду до розмови приєднались сторонні, яких він назвав "тітушками".

Зі слів Симороза, ідеться про Благодійний Фонд "Врятуй рідну країну". На порталі youcontrol є інформація про даний фонд: зареєстрований у 2014 році, очільник — громадянин Микола Осаула.

Благодійни фонд - реєстраційні дані Фото: Скриншот

На сайті організації вказано, що члени спільноти "прагнуть забезпечити повну прозорість та відкритість у використанні кожного внеску". На сторінці звітності перелічуються підрозділи Сил оборони, які звертались до БФ за допомогою, а також акти прийому-передачі речей, які передавались військовим. Звітність — за 2023 рік.

Зазначимо, у жовтні у ЗМІ ще раз згадували діяльність БФ — тоді також виникали питання щодо їхньої діяльності. Раніше Симороз порушував інші питання, які стосуються війни в Україні та закупівлі військового спорядження. Зокрема, у жовтні 2023 року зауважив неякісні турнікети, які купували для Сил оборони. Також ветеран, який під час бойових дій втратив обидві ноги, говорить про налагодження системи підтримки військових, які постраждали на війні.

Тим часом Верховна Рада України прийняла закон, у якому запровадили певні зміни у діяльність волонтерів. Зокрема, планують контролювати рух коштів, отримання та постачання гуманітарної допомоги. 15 листопада представники волонтерської спільноти звернулись до президента України Володимира Зеленського. Пропонують відтермінувати запровадження нової системи та внести певні вдосконалення, щоб допомогти громадянам підтримувати ЗСУ.

Водночас парламентарі планують розглянути законопроєкт, який надасть волонтерам відстрочку від мобілізації до лав ЗСУ. Вказують, що це сприятиме їхній роботі і відповідає проханням виборців.