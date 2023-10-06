"Некачественные турникеты — это смерть": ветеран войны с РФ назвал проблемы обеспечения ВСУ

Военный, который потерял обе ноги, заявил, что в ВСУ регулярно отправляют некачественные турникеты.

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Вооруженные силы Украины регулярно получают некачественные турникеты, а "это означает — смерть". Такое мнение в интервью "Суспільному" высказал ветеран российско-украинской войны Олег Симороз.

Общественный активист назвал случаи обеспечения Вооруженных сил Украины некачественными кровоостанавливающими турникетами постоянными. По его словам, это касается средств, которые закупают Медицинские силы за бюджетные средства.

"А это, извините, смерть. В моем случае это была бы смерть", — подчеркнул он.

Олег Симороз хорошо знает проблемы, которые беспокоят военных, ведь сам потерял обе ноги, когда подорвался на мине. Он отметил, что качественная медицинская помощь должна предоставляться сразу, ведь способна спасти жизнь бойцам.

"Когда у тебя ампутированы конечности от взрыва, вопрос артериального кровотечения — это вопрос, извините, нескольких минут", — пояснил Симороз.

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Кто такой Олег Симороз

Олег Симороз — правозащитник, волонтер и ветеран российско-украинской войны. Киевлянин всегда боролся против незаконной застройки на территории столицы. С началом большой войны, мужчина не колеблясь взял в руки оружие, и в составе 112 бригады столичной теробороны стал на защиту страны. В октябре 2022 года подорвался на противотанковой мине под Кременной в Донецкой области. В результате этого ранения потерял обе ноги, получил поражение рук и лица.

Некачественные турникеты — скандал в ВСУ

Волонтеры организации Leleka Foundation 26 июля обратились к военному руководству. В соответствующем письме они объяснили ситуацию, которая сложилась с обеспечением средствами тактической медицины личного состава.

В парламенте заявили, с начала года командование Медицинских сил не закупило ни одной аптечки для военных. Комитет Верховной Рады обвинил Медицинские силы ВСУ в поставках некачественных турникетов.

Татьяна Остащенко, командующий Медицинских сил ВСУ, заявила, что для обеспечения украинских военнослужащих качественными турникетами нужно определить критерии и методологию для оценки качества. Комитет ТССС имеет утвержденный перечень производителей турникетов.

Фокус 18 августа выяснил, с какими проблемами на фронте сталкиваются боевые медики. Боевым медикам почти не удается соблюдать так называемый "золотой час", о котором говорят в Министерстве обороны. Иногда эвакуация в полевых условиях длится до восьми часов, и повлиять на это практически невозможно.