Турникеты и зависимость от волонтеров: с какими проблемами на фронте сталкиваются боевые медики

Пока украинские воины защищают страну от оккупантов, медики на фронте прикладывают максимальные усилия, чтобы сохранить жизнь каждого бойца. Фокус выяснил с какими трудностями сегодня сталкиваются боевые медики.

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Руководительница медслужбы "Волков Да Винчи" Алина Михайлова считает, что ситуация с медициной на фронте плачевная. Боевым медикам почти не удается придерживаться так называемого "золотого часа", о котором говорят в Министерстве обороны. Порой эвакуация в полевых условиях длится до восьми часов, и повлиять на это практически невозможно.

Фокус попросил экспертов объяснить, с какими проблемами сталкиваются боевые медики на фронте и почему спустя 1,5 года большой войны их тяжело разрешить.

В приоритете вооружение

"Максимально, что могут передать союзники из медтехники, они передают. Но Вооруженные Силы обозначают приоритет во взаимодействии с союзниками, и приоритет вооружения — на первом месте. Если страна-союзник говорит, что может поставить, условно, 20 пушек, 1000 боеприпасов или вместо них поставить дополнительные бронированные машины для медиков, мы выбираем боеприпасы, потому что без них однозначно увеличиться количество смертей наших военнослужащих", — говорит Фокусу замглавы комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, нардеп Марьяна Безуглая.

Политик отмечает, что боевые медики действительно работают в тяжелейших условиях. В первую очередь, на поле боя многое зависит от оперативной ситуации: какая интенсивность боев, есть ли физическая возможность вывезти людей. Также одним из ключевых факторов является ландшафт, ведь на некоторых местностях физически невозможно, даже с учетом наличия бронетехники, вплоть до ночи вывезти раненых.

"Всегда ли придерживаются золотого часа? [Предоставление полноценной медпомощи в первый час после ранения спасает жизнь 90% пострадавших, — прим.] Не всегда. Есть местности активных боевых действий, где подвоз боеприпасов и даже еды — усложнен. Когда люди идут туда на ротацию на несколько дней, они берут все с собой, вплоть до воды. Как пример, Марьинка. Хотя это урбанистическая территория, она полностью разрушена, там ведутся активные боевые действия", — продолжает Безуглая.

Нардеп добавляет, что в течение 18 месяцев большой войны конкретным проблемам с боевыми медиками уделялось мало внимания, так как больше концентрации было на вооружении. Политик отмечает, что определенные выводы после изучения проблем, связанных с тактической медицины, сделаны. В частности, осуществляется проверка турникетов, аптечек, а также вопрос закупок.

Проблемы требуют ускорения

С юридической точки зрения, по словам руководительницы адвокатского бюро "Панфилова и партнеры" Дарьи Панфиловой, боевых медиков относят к личному составу боевых подразделений Вооруженных Сил Украины, а не к медицинскому персоналу.

"Указанный фактор значительно усложняет детализированное регулирование полномочий боевых медиков и формирование правовой основы их действий при спасении защитников. В настоящее время требуется своевременное реформирование законодательной основы как статуса боевых медиков, так и протоколов их действий, закрепление механизмов реагирования на ситуации по существующим стандартам НАТО Tactical Combat Casualty Care (TCCC). Процесс адаптации этих стандартов продолжается уже давно, но в условиях полномасштабного вторжения — требует особого ускорения", — говорит Фокусу Панфилова.

Но проблема со статусом и адаптацией стандартов НАТО не единственная. Уже неоднократно поднимались и освещались практические проблемы:

- отсутствие необходимого количества бронированного эвакуационного транспорта;

- некачественное медицинское обеспечение, в частности речь идет о некачественных турникетах;

- неурегулированность возможности реализовать экстренное переливание крови;

- незащищенность Женевской конвенцией;

- зависимость от качественной волонтерской помощи;

- физическая невозможность реализовать эвакуацию из-за интенсивности боевых действий.

"Однозначно, боевые медики проходят необходимую подготовку. Более того, у нас есть Учебный центр тактической медицины Вооруженных сил Украины. Потребность в медиках растет, особенно в тех, кто уже знает протоколы и стандарты действий в различных ситуациях", — говорит Панфилова.

По словам адвоката, на боевых медиков также распространяются нормы о денежном довольствии военных. Предусмотрены дополнительные вознаграждения в случае выполнения боевых или специальных задач в соответствии с приказами командования, которые начисляются в расчете на месяц пропорционального времени выполнения специальных задач.

Однако проблемы все еще существуют, ведь несмотря на то, что многие нормы, которые регулируют выплаты военнослужащим, вступили в силу, на практике они пока не начали работать.

Фокус рассказывал ранее, когда в Украине начнется "четвертая волна мобилизации" и кого могут забрать на фронт.