"Есть технические условия": в ВСУ отреагировали на обвинения о некачественных турникетах

Для обеспечения украинских военнослужащих качественными турникетами, по мнению командующей Медицинских сил ВСУ Татьяны Остащенко, нужно определить критерии и методологию для оценки качества.

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Комитет ТССС (Tactical Combat Casualty Care) имеет утвержденный перечень производителей турникетов, поэтому в случае переноса производства на территорию нашего государства снова встанет вопрос обвинения в коррупции, мол, это сознательное недопущение других производителей на рынок. Об этом заявила генерал-майор медицинской службы Татьяна Остащенко, командующий Медицинских сил ВСУ, информирует 2 августа Military Media Center.

Она отметила, что турникеты относятся к первому классу изделий медицинского назначения. Ни в одном государстве мира они не имеют стандарта. Комитет TCCC ссылается на определенный перечень, который является техническими условиями этого комитета.

Для обеспечения украинских военнослужащих качественными турникетами, по ее мнению, нужно провести определенные изменения. По ее словам, следует определить критерии и методологию, которые и помогут объективно и беспристрастно для всех участников оценить качество.

"И если просто перенести этих производителей в нашу страну, то это могут быть опять же обвинения в коррупции, что сознательно не допускаются другие производители на рынок", — пояснила руководитель Медицинских сил ВСУ.

Татьяна Остащенко добавила, ни одна из стран НАТО не получила такого опыта действий в рамках широкомасштабной вооруженной агрессии. Стандартизированные соглашения Альянса рассчитаны на экспедиционные операции. Участники блока прислушиваются к опыту украинских военнослужащих и обновляют свои стандарты.

"Потому что Россия официально признана страной-агрессором, и это угроза Альянсу. Так же, как и в Украине", — подчеркнула генерал-майор.

Отсутствие аптечек для военных: Комитет Рады обвинил Медицинские силы ВСУ

Волонтеры организации Leleka Foundation 26 июля обратились к военному руководству. Письмо-обращение опубликовала "Украинская правда". В нем они объяснили ситуацию, которая сложилась с обеспечением средствами тактической медицины личного состава и медиков Сил Обороны, организацией процесса оказания первой помощи и эвакуации раненых и требовали решить проблему.

Соломия Бобровская, представитель комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, 1 августа заявила, что командование Медицинских сил с начала года не закупило ни одной аптечки для военных. Она инициировала проверку Татьяны Остащенко и в целом Командования Медицинских сил.

Напомним, в Украине электронную систему закупок Prozorro переделали по требованию международных доноров и теперь через нее можно проводить закупки для восстановления Украины.