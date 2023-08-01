"Печаль и стыд": с начала года Командование медицинских сил не закупило ни одной аптечки для ВСУ

По словам Соловьи Бобровской, в Украине до сих пор нет стандартов требований качества к тактической аптечке, из-за чего невозможна формальная проверка качества аптечек, которые поступают в войска. Таких стандартов нет и для кровоостанавливающих турникетов.

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На 2023 год Командование Медицинских сил не закупило для военных ни одной аптечки, поскольку они поступают через Международную техническую помощь и не проверяются на качество. Об этом сообщила народный депутат, член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности Соломия Бобровская.

По ее словам, на заседании комитета рассматривалось снабжение ВСУ средствами первой медицинской помощи, а поводом для рассмотрения стали сообщения бойцов ВСУ в сетях о некачественных кровоостанавливающих турникеты.

"Чтобы сказать, что за 16 месяцев Великой войны положение дел улучшилось, это ничего не сказать. Печаль и стыд", — отметила народная избранница.

Как пишет Бобровская, по данным представителей медицинского командования ВСУ, в 2023 году закупки аптечек не проводились вообще, аптечки были переданы в войска через Международную техническую помощь и не проверялись на качество.

"Все аптечки заходят в КМС через Международную техническую помощь, поэтому не проверяются, ну и, конечно, выдаются аптечки какими есть — дальше на войска. До сих пор нет стандартов требований качества к украинской тактической аптечке. Именно поэтому — аптечки в Силах обороны — это вся палитра ассорти, которую можно купить всеми возможными способами по всему миру. Отдельная тема разговора была — качества турникетов после публичного скандала. Я была максимально удивлена, но к турникетам, которыми пользуются наши силы обороны, также до сих пор нет стандартов требований к качеству", — написала депутат.

Она отметила, что украинские защитники постоянно нуждаются в сотнях тысяч аптечек, поэтому волонтеры должны закатать рукава и собирать деньги дальше и что также существует проблема списания аптечек — их списать почти невозможно, а затем дать запрос на новые — также невозможно. из-за этого замкнутого круга военные покупают себе турникеты или комплектующие надлежащего качества как могут и умеют.

"Решение Комитета ВРУ по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки в процессе. Но мое предложение остается неизменным — проверка инспекцией МОУ делянности Командования медицинских сил. Или принятие кадровых решений", — отметила Соломия Бобровская.

Напомним, что в Украине электронную систему закупок Prozorro переделали по требованию международных доноров и теперь через нее можно проводить закупки для восстановления Украины.

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