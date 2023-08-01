"Сум і сором": з початку року Командування медичних сил не закупило жодної аптечки для ЗСУ

За словами Соловії Бобровської, в Україні досі немає стандартів вимог якості до тактичної аптечки, через що неможлива формальна перевірка якості аптечок, які надходять до військ. Таких стандартів немає і для кровоспинних турнікетів.

Related video

На 2023 рік Командування Медичних сил не закупило для військових жодної аптечки, оскільки вони надходять через Міжнародну технічну допомогу і не перевіряються на якість. Про це повідомила народна депутатка, членкиня комітету Верховної Ради з питань національної безпеки Соломія Бобровська.

За її словами, на засіданні комітету розглядалося постачання ЗСУ засобами першої медичної допомоги, а приводом для розгляду стали повідомлення бійців ЗСУ в мережах про неякісні кровоспинні турнікети.

"Щоб сказати, що за 16 місяців Великої війни стан справ покращився, це нічого не сказати. Сум і сором", — зазначила народна обраниця.

Як пише Бобровська, за даними представників медичного командування ЗСУ, у 2023 році закупівлі аптечок не проводилися взагалі, аптечки були передані до військ через Міжнародну технічну допомогу і не перевірялися на якість.

"Всі аптечки заходять в КМС через Міжнародну технічну допомогу, відтак не перевіряються , ну і ,звісно, видаються аптечки якими є — далі на війська. Досі немає стандартів вимог якості до української тактичної аптечки. Саме тому — аптечки у Силах оборони — це вся палітра асорті, яку можна купити всіма можливими способами по всьому світу. Окрема тема розмови була — якості турнікетів після публічного скандалу. Я була максимально здивована, але до турнікетів, якими користуються наші сили оборони, також досі немає стандартів вимог до якості", — написала депутатка.

Вона зазначила, що українські захисники постійно потребують сотні тисяч аптечок, тому волонтери мають закатати рукава і збирати гроші далі і що також існує проблема списання аптечок — їх списати майже неможливо, а відтак дати запит на нові — також неможливо. через це замкнене коло військові купують собі турнікети чи комплектуючі належної якості як можуть і вміють.

"Рішення Комітету ВРУ з питань національної безпеки, оборони та розвідки в процесі. Але моя пропозиція залишається незмінною — перевірка інспекцією МОУ діляьності Командування мединих сил. Або прийняття кадрових рішень", — зазначила Соломія Бобровська.

Нагадаємо, що в Україні електронну систему закупівель Prozorro переробили на вимогу міжнародних донорів і тепер через неї можна проводити закупівлі для відбудови України.

Раніше повідомлялося, що стало відомо про закупівлю партії музичних інструментів: придбали барабани для укриттів. Крім того, людей зацікавили тендери на закупівлю овочерізок, а також годинників, марок та мультиварок.