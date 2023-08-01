Щоб без барабанів до укриттів: в Україні більшу кількість закупівель переведуть у Prozorro

Електронну систему закупівель Prozorro переробили на вимогу міжнародних донорів і тепер через неї можна проводити закупівлі для відбудови України.

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У Міністерстві економіки повідомили про новації в електронній системі державних закупівель Prozorro, яку змінили відповідно до вимог міжнародних донорів. Про деталі змін на порталі закупівель розповіла пресслужби відомства.

Головна новація — систему перетворили у своєрідний "конструктор", який можна налаштовувати залежно від потреби замовника. Завдяки цьому замовники будуть проводити тендери з різними умовами й зможуть здійснювати закупівлі для міжнародних партнерів-донорів відновлення:

з вказаною очікуваною вартістю або без неї;

з проведенням аукціону чи без нього;

з можливістю проведення розрахунків у різній валюті;

з можливістю обрання переможця не лише за критерієм найнижчої ціни.

Пресслужба нагадує, що вимоги пред'явили в грудні 2022 року: саме тоді Світовий банк рекомендував використовувати Prozorro для фінансування процесів відбудови. При цьому вказали, що потрібно цю систему адаптувати до правил World Bank. Результати адаптації презентували 1 серпня.

Заступниця міністра економіки Наталя Бігун переконана, що нові можливості Prozorro допоможуть якнайширше залучити бізнес до відновлення після війни: "За умови використання Prozorro як єдиної системи для закупівель на потреби відбудови, ми зможемо якомога ширше залучати український бізнес у ці закупівлі та розвивати місцеву економіку".

Директор ДП "Прозоро" Микола Кравченко наголосив, що у системі зберегли вимоги безпеки, які виникли у зв'язку з війною. Зокрема, відкривається лише мінімально необхідна для прозорості інформація: "Знаходимо баланс між прозорістю даних і можливість не вказувати в системі все те, що може зашкодити безпеці. Але найбільшим досягненням стало те, що спільнота людей, які фахово моніторять Prozorro, тільки зростає, і їхній вплив на те, що і як купує держава, також".

Зазначимо, два місяці тому громадськість звернула увагу на деякі аукціони, які проводили на "Прозорро" місцеві адміністрації. Зокрема, стало відомо про закупівлю партії музичних інструментів: придбали барабани для укриттів. Крім того, людей зацікавили тендери на закупівлю овочерізок, а також годинників, марок та мультиварок.

17 липня стало відомо про тендер на виробництво розважальних серіалів. Чиновники планували витратити 33 млн грн на серіал про втікачів від мобілізації, які дивовижним чином опинились у містечку Інгулець. Пізніше компанія, яка виграла тендер, відмовилась від грошей — про це повідомив один з причетних — актор та телеведучий Юрій Горбунов.

Громадські активісти також звернули увагу на тендер для створення серіалу "Санаторій "Незабудка" — на нього планували витратити майже 10 млн грн.

Витрати на серіали стали однією з причин звільнення з посади міністра культури Олександра Ткаченка — відповідне рішення проголосувала Верховна Рада.

Нагадуємо, завершена заміна герба на фігурі "Батьківщини-матері" у Києві. Стверджується, що вартість заміни повністю покривається коштами приватних інвесторів — ідеться про суму 58 млн грн.

Тим часом САП та НАБУ продовжують розслідувати справу щодо закупівель Міноборони: досі з'ясовують, як купувались яйця по 17 гривень.