Чтобы без барабанов в укрытия: в Украине большее количество закупок переведут в Prozorro

Электронную систему закупок Prozorro переделали по требованию международных доноров и теперь через нее можно проводить закупки для восстановления Украины.

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В Министерстве экономики сообщили о новациях в электронной системе государственных закупок Prozorro, которую изменили в соответствии с требованиями международных доноров. О деталях изменений на портале закупок рассказала пресс-служба ведомства.

Главная новация — систему превратили в своеобразный "конструктор", который можно настраивать в зависимости от потребности заказчика. Благодаря этому заказчики будут проводить тендеры с различными условиями и смогут осуществлять закупки для международных партнеров-доноров восстановления:

с указанной ожидаемой стоимостью или без нее;

с проведением аукциона или без него;

с возможностью проведения расчетов в разной валюте;

с возможностью избрания победителя не только по критерию самой низкой цены.

Пресс-служба напоминает, что требования предъявили в декабре 2022 года: именно тогда Всемирный банк рекомендовал использовать Prozorro для финансирования процессов восстановления. При этом указали, что нужно эту систему адаптировать к правилам World Bank. Результаты адаптации презентовали 1 августа.

Заместитель министра экономики Наталья Бегун убеждена, что новые возможности Prozorro помогут как можно шире привлечь бизнес к восстановлению после войны: "При условии использования Prozorro как единой системы для закупок на нужды восстановления, мы сможем как можно шире привлекать украинский бизнес в эти закупки и развивать местную экономику".

Директор ГП "Прозоро" Николай Кравченко отметил, что в системе сохранили требования безопасности, которые возникли в связи с войной. В частности, открывается только минимально необходимая для прозрачности информация: "Находим баланс между прозрачностью данных и возможность не указывать в системе все то, что может навредить безопасности. Но самым большим достижением стало то, что сообщество людей, которые профессионально мониторят Prozorro, только растет, и их влияние на то, что и как покупает государство, также".

Отметим, два месяца назад общественность обратила внимание на некоторые аукционы, которые проводили на "Прозорро" местные администрации. В частности, стало известно о закупке партии музыкальных инструментов: приобрели барабаны для укрытий. Кроме того, людей заинтересовали тендеры на закупку овощерезок, а также часов, марок и мультиварок.

17 июля стало известно о тендере на производство развлекательных сериалов. Чиновники планировали потратить 33 млн грн на сериал о беглецах от мобилизации, которые удивительным образом оказались в городке Ингулец. Позже компания, которая выиграла тендер, отказалась от денег — об этом сообщил один из причастных — актер и телеведущий Юрий Горбунов.

Общественные активисты также обратили внимание на тендер для создания сериала "Санаторий "Незабудка" — на него планировали потратить почти 10 млн грн.

Расходы на сериалы стали одной из причин увольнения с должности министра культуры Александра Ткаченко — соответствующее решение проголосовала Верховная Рада.

Напоминаем, завершена замена герба на фигуре "Родины-матери" в Киеве. Утверждается, что стоимость замены полностью покрывается средствами частных инвесторов — речь идет о сумме 58 млн грн.

Тем временем САП и НАБУ продолжают расследовать дело о закупках Минобороны: до сих пор выясняют, как покупались яйца по 17 гривен.