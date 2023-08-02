"Є технічні умови": у ЗСУ відреагували на звинувачення у появі неякісних турнікетів

Для забезпечення українських військовослужбовців якісними турнікетами, на думку командувача Медичних сил ЗСУ Тетяни Остащенко, потрібно визначити критерії та методологію для оцінки якості.

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Комітет ТССС (Tactical Combat Casualty Care) має затверджений перелік виробників турнікетів, тому у випадку перенесення виробництва на територію нашої держави знову постане питання звинувачення в корупції, мовляв, це свідоме недопущення інших виробників на ринок. Про це заявила генерал-майор медичної служби Тетяна Остащенко, командувач Медичних сил ЗСУ, інформує 2 серпня Military Media Center.

Вона зазначила, що турнікети належать до першого класу виробів медичного призначення. У жодній державі світу вони не мають стандарту. Комітет TCCC посилається на певний перелік, який є технічними умовами цього комітету.

Для забезпечення українських військовослужбовців якісними турнікетами, на її думку, потрібно провести певні зміни. З її слів, варто визначити критерії та методологію, які й допоможуть об’єктивно та неупереджено для всіх учасників оцінити якість.

"І якщо просто перенести цих виробників в нашу країну, то це можуть бути знову ж таки звинувачення в корупції, що свідомо не допускаються інші виробники на ринок", – пояснила керівниця Медичних сил ЗСУ.

Тетяна Остащенко додала, жодна з країн НАТО не отримала такого досвіду дій в рамках широкомасштабної збройної агресії. Стандартизовані угоди Альянсу розраховані на експедиційні операції. Учасники блоку дослухаються до досвіду українських військовослужбовців та оновлюють свої стандарти.

"Бо Росія офіційно визнана країною-агресором, і це загроза Альянсу. Так само, як і в Україні", – наголосила генерал-майор.

Відсутність аптечок для військових: Комітет Ради звинуватив Медичні сили ЗСУ

Волонтери організації Leleka Foundation 26 липня звернулися до воєнного керівництва. Лист-звернення опублікувала "Українська правда". У ньому вони пояснили ситуацію, яка склалась із забезпеченням засобами тактичної медицини особового складу та медиків Сил Оборони, організацією процесу надання першої допомоги та евакуації поранених та вимагали розв'язати проблему.

Соломія Бобровська, представниця комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, 1 серпня заявила, що командування Медичних сил від початку року не закупило жодної аптечки для військових. Вона ініціювала перевірку Тетяни Остащенко та загалом Командування Медичних сил.

Нагадаємо, в Україні електронну систему закупівель Prozorro переробили на вимогу міжнародних донорів і тепер через неї можна проводити закупівлі для відбудови України.