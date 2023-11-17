Почему Украина не смогла войти в Крым летом 2023 года: в ОП назвали причину (видео)

По словам советника главы ОП Михаила Подоляка, крупные компании продолжают работать на потребительском рынке РФ и посредством налогов пополняют военный бюджет страны.

Прогноз относительно возвращения Крыма в 2023 году делался на основе математического анализа и зависел от своевременных поставок вооружений. Об этом заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в комментарии "Новому изданию".

Представитель ОП сослался на существенное промедление в том, что касается поставок оружия. По его словам, вместо 7-10 дней, на все уходит 90-120.

Он также упомянул о том, что в бюджете РФ на следующий год заложены крупнейшие в новейшей истории страны военные расходы: 14,6 трлн рублей в 2024 году будут направлены на войну, хотя в текущем РФ потратила 10,2 трлн.

Эти цифры указывают на то, что, несмотря на все санкционное давление, не получилось добиться того, чтобы ресурсы РФ поубавились.

Он также отметил, что в основе предыдущих оценок относительно того, что ВСУ войдут в Крым летом 2023 года, были математические расчеты поставок вооружений от партнеров.

ЕС и США ввели санкции, и в то же время целый ряд крупных западных корпораций, с "белой" европейской юрисдикцией продолжает работать на потребительском рынке РФ и тем самым — посредством налогов — пополняет ее военный бюджет.

Из-за промедления с военной помощью российское командование составило представление относительно вооружений, которые получит ВСУ, и приняло меры по части стратегической обороны.

"Что они будут делать? Готовиться к стратегической обороне — окапываться. Так, как, в принципе, Россия всегда и делает: выбирает группу гастарбайтеров — и копают", — отметил Подоляк, добавив, что сроки освобождения территорий, главным образом, зависят от нескольких составляющих: деньги РФ и ресурсы Украины и сроки появления оружия.

Напомним, что, по словам эксперта, обещанного миллиона снарядов от Евросоюза будет недостаточно, так как Россия производит полтора миллиона.

Также сообщалось, что новый глава МИД Британии Дэвид Кэмерон заверяет Киев в безграничной поддержке, хотя журналисты напомнили, что в свое время он сам сократил тысячи военнослужащих.