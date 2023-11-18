"Чтобы нести благую весть": в РФ прихожане церкви пятидесятников спели о ракетах (видео)

Старший пастор церкви "Миссия Свет Христа" Ольга Голикова исполнила песню "Мы — большая великая страна", в которой прославляется российское оружие.

В российском Санкт-Петербурге прихожане церкви "Миссия Свет Христа" маршировали под песню о баллистических ракетах и сверхзвуковых самолетах РФ. Видео с выступлением опубликовали на Telegram-канале Logos.

Сообщается, что песню "Мы — большая великая страна" исполнила старший пастор Ольга Голикова. Под ее пение маршировали прихожане с флагами РФ.

"Мы берем, Господь, эту взлетную полосу. Мы поднимаемся Твоими баллистическими ракетами, мы поднимаемся Твоими, Господь, самолетами сверхзвуковыми, чтобы нести благую весть о том, что Россия для Христа!" — спела Голикова.

Как сказано на сайте церкви "Миссия Свет Христа", учреждение было основано в 2015-м году. Главным пастором является Ольга Голикова, доктор богословия Интернационального Университета Грэйса. Также закончила Санкт-Петербургскую Богословскую Академию. Голикова написала книгу "Россия для Христа" с подзаголовком "Практическое пособие для воинов Христа"

"Россия для Христа", Ольга Голикова Фото: Церковь "Миссия Свет Христа"

Напомним, что ранее в ЦНС сообщали, что россияне усилили репрессии подростков в оккупации. По информации подполья, во время бесед молодым людям предлагают сдавать "нелояльных" к так называемой власти сверстников и рассказывают об уголовных статьях, которые могут быть применены к ним.