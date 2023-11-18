Коллаборант заявил, что целью ударов станут военные базы в Польше, а на ракеты нанесут российскую маркировку.

Украина готовит провокацию в Польше, чтобы обвинить в ней Россию. Об этом в интервью российскому журналисту заявил так называемый "исполняющий обязанности губернатора Херсонской области", коллаборант Владимир Сальдо.

По его словам, Украина планирует "бомбить Польшу". Для ударов она намеренно переделывает "натовские ракеты".

Сальдо также заявил, что целью ударов станут военные базы в Польше, а в этих ударах планируют обвинить Россию.

"Я знаю, что режим Зеленского готовит удар по базам в Польше. Сейчас они переделывают дальнобойные ракеты, которые НАТОвцы дали, специально наносят российскую маркировку, чтобы ударить по Польше и обвинить Россию", — выдал Сальдо.

Напомним, что не так давно Сальдо пережил покушение и некоторое время находился в тяжелом состоянии. Накануне сообщалось о двух покушениях на руководителя областной оккупационной администрации.

Ранее сообщалось, что СБУ расследует более 8 тысяч производств в отношении коллаборационистов. Один из недавно объявленных приговоров касался приспешника российских оккупантов Владимира Сальдо, который сейчас руководит захваченными территориями Херсонщины.