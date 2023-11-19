Ехал дольше, чем воевал: украинские пограничники взяли в плен военного ВС РФ из Хабаровска

Пограничники отмечают, что пленный россиян был мобилизован в октябре этого года и до Украины он добирался дольше, чем воевал.

Бойцы Государственной пограничной службы Украины взяли в плен российского военного из Хабаровска. Расстояние между Хабаровском и Донецкой областью, где он попал в плен – 8,915 км. И, как отмечают украинские пограничники, хабаровчанин дольше добирался до театра военных действий, чем воевал. Об этом сообщают в Пограничной службе.

Сообщается, что хабаровчанина взяли в плен на одном из бахмутских флангов, когда ВС РФ пытались прорвать рубеж обороны.

Бойцы Краматорского пограничного отряда отразили атаку противника и взяли в плен контрактника российской армии.

Группа пехоты противника атаковала одну из огневых позиций пограничного подразделения рано утром. По врагу был открыт огонь на поражение.

"В ходе стрелкового боя два захватчика убиты, остальные нападавшие разбежались. В дальнейшем, во время обследования переднего края, охранники границ обнаружили и захватили одного военнослужащего из России", — отмечают пограничники.

Российский военный из Хабаровска, взятый в плен под Бахмутом Фото: ДПСУ

Пленным оказался новый контрактник, который призвался в военную часть из Хабаровского края в начале октября этого года.

"При этом большую часть своей службы оккупант с дальнего востока добирался в театр боевых действий. Фактически захватчик не успел слезть с поезда, и сразу был отправлен на штурм, результат которого известен", — сообщили пограничники.

Судя по опубликованному фото, при себе российский военный имел военный билет и два шеврона: с Иисусом, и с изображением Сергея Лаврова.

Напомним, ранее родственники российских мобилизованных хотели устроить митинги в нескольких городах, требуя вернуть своих родных домой.

В Новосибирске власти не позволили провести митинг женам российских мобилизованных, которые требуют возвращения своих мужей из Украины. Вместо этого с ними побеседовали местные чиновники. Мероприятие в итоге состоялось в местном доме культуры, причем на собрание пришло больше полицейских, чем родственников российских военных.