Забор длиной 180 км: армия Латвии построит инфраструктуру безопасности на границе с РФ

3 ноября уже возвели ограждение протяженностью 92,1 км на границе Латвии и Беларуси. До конца года общая его протяженность составит 112 км.

Чтобы ускорить темпы строительства инфраструктуры безопасности на границе Латвии и РФ власти страны собираются привлечь Национальные вооруженные силы (НВС). Об этом сообщает Delfi со ссылкой на сообщение Министерства внутренних дел страны.

Власти оценили возможность привлечения ресурсов НВС. Сообщается, что Государственное агентство недвижимости (VNī) будет контролировать ход работ и отчитываться относительно выполненного объема работ, в т.ч. о закупке материалов, техники, инструментов и техоборудования.

Ожидается, что при поддержке армии построят два участка протяженностью 11,07 км и 8,45 км.

3 ноября на границе Латвии и Беларуси построили ограждение протяженностью 92,1 км, или около 82% от 112 км, которые планируется достроить в текущем году.

К тому же, к лету следующего года завершат строительство забора протяженностью примерно 30 км вдоль водоемов. К концу 2024 года построят еще 19,9 км забора.

На границе Латвии и РФ также появится примерно 180 км ограждения и 53 км инфраструктуры пограничной охраны. Значительная часть пограничной полосы у российской границы уже очищена от леса, это дает возможность быстрее проводить строительство.

Ограждения на внешней сухопутной границе Латвии, согласно планам, будет построено в 2024 году. Полностью строительство инфраструктуры восточной границы завершат к в 2025 году.

Напомним, что 25 октября сообщалось о том, что Латвия покупает HIMARS и ATACMS, а в Вашингтоне согласовали контракт на 200 млн долларов.

Также сообщалось, что Латвия конфисковала 20 автомобилей у нетрезвых водителей и передаст их Украине.