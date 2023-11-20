Проект Lynx: в США планируют печатать двигатели для ракет GMLRS, Stinger и Javelin

3D-принтер имеет ряд преимуществ перед традиционным способом изготовления деталей: нужно меньше времени, это дешевле. Также процесс производства более адаптивный.

Американская компания Ursa Major планирует начать печатать двигатели и корпуса для боеприпасов с помощью 3D-принтеров. Об этом сообщает Defense News.

Исполнительный директор и основатель компании Ursa Major Джо Лауриенти рассказал изданию о плане по интеграции стратегии Lynx. Она нацелена на изготовление корпусов двигателей и компонентов меньших систем на 3D-принтере. Компания надеется, что благодаря увеличению использования адаптивного производства удастся ускорить производство компонентов до:

ПТРК Javelin;

ПЗРК Stinger;

реактивных боеприпасов GMLRS.

В последние годы в США существует напряженность в производстве твердотельных ракетных двигателей. Лауренти утверждает, что они начали исследовать возможность 3D-печати еще два года назад.

Изготовленные корпуса двигателей и их компоненты

"Мы знали, что нам нужно очень детально взглянуть на отрасль — где узкие места, где потребности? Две головные боли, которые мы действительно видели, — это гибкость систем и возможность не строить отдельный завод для пополнения истощенного арсенала. Мы хотели иметь возможность быть очень гибкими. В один день [Lynx] может работать над Javelin, на следующий — над GMLRS, а в третий — над AMRAAM, и это не должно вызывать возражений", — рассказывает исполнительный директор Ursa Major.

Благодаря 3D-печати компания планирует производить компоненты одной частью, а не отдельными, чтобы дальше их объединять. Это не только уменьшит количество необходимых деталей, но и снизит стоимость производства. Для изготовления 50 малых корпусов двигателей нужно будет 3 дня вместо месяца.

Сейчас программа Lynx уже имеет контракт на один проект, но детали пока они не могут озвучивать. Первые модели должны анонсировать до конца 2023 года, а вторую — в начале 2024 года.

Напомним, 16 ноября Time составил ТОП 10 изобретений 2023 года.

7 ноября СМИ писали, что 3D-принтеры расширят производство субмарин в США.