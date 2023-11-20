"Нуждаются в специалистах": Минобороны заключило договор еще с одной рекрутинговой компанией

В ведомстве рассказали, что это уже вторая рекрутинговая компания, с которой заключено соглашение. Войска нуждаются в профессиональных специалистах, а люди должны четко понимать, в какую часть и на какую специальность они будут идти.

Заместитель министра обороны Украины Наталья Калмыкова и соучредитель и СЕО Work.ua Артур Михно подписали соглашение о сотрудничестве в рамках проекта "рекрутинг". Об этом 20 ноября сообщила пресс-служба Министерства обороны Украины.

"Система современного подбора кадров для Вооруженных Сил Украины должна заработать как можно быстрее. Ведь войска нуждаются в профессиональных специалистах, а люди должны четко понимать, в какую часть и на какую военную специальность они будут идти. Рекрутинговая компания будет предоставлять услуги в интересах армии бесплатно", — отметила Наталья Калмыкова.

Артур Михно со своей стороны отметил, что его компания готова предложить услуги для системного подхода по привлечению военнообязанных в ряды Вооруженных Сил.

По данным ведомства, это уже вторая рекрутинговая компания, с которой Минобороны заключило соглашение. Также министерство продолжает переговоры с рядом других участников рынка трудоустройства.

Рекрутинг в ВСУ

По словам заместителя министра обороны Натальи Калмыковой, в Украине будет запущен проект, который рассчитан на привлечение мотивированных людей для службы в ВСУ. Калмыкова объяснила, что рекрутинг — привлечение людей к службе.

"Мы привыкли, что у нас есть призывы, что у нас есть кадровые офицеры и наша задача расширить возможность для человека, посмотреть, какие есть вакансии от подразделений. Какие умения, знания и опыт нужны и сделать свой выбор".

Она добавила, что денежное обеспечение рекрутированного бойца не будет отличаться от обеспечения мобилизованного или подписавшего контракт.

Напомним, 16 ноября сообщалось, что в ВР предложили призывать по письменному согласию и увольняться по желанию. По словам нардепа Георгия Мазурашу, с людьми, которые под угрозами и по принуждению оказались в рядах ВСУ, связано множество проблем. При мобилизации письменное подтверждение готовности воевать должно стать обязательным условием.