"Зеленский — его прямой начальник": в ОП опровергли конфликт между Залужным и президентом

Не только украинцы, но и западные СМИ серьезно поднимают тему отношений между президентом Владимиром Зеленским и главнокомандующим ВСУ генералом Валерием Залужным, а также выборов в стране во время войны. В материале The Guardian предоставлены ответы советника главы ОП Михаила Подоляка по этому поводу.

Украина переживает "тяжелый этап войны, который требует сильнейшей и тяжелой концентрации". Поэтому, несмотря на высказывания о наличии конфликта между двумя руководителями — президентом страны Владимиром Зеленским и главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным — его "не может быть по определению". Слова советника главы ОП Михаила Подоляка процитировало издание The Guardian в большом материале о войне, возможности переговоров с РФ и политической ситуации в Украине.

Так, советник признал, что сейчас идет тяжелый этап войны. Этот этап "требует сильнейшей и тяжелой концентрации", чтобы продолжать противостояние и отрицает наличие конфликта между Зеленским и Залужным.

Возвращение политики в Украину

На фоне темы выборов президента в Украине The Guardian пишет о вопросе единства в Украине во время войны.

В издании напоминают о резкой реакции многих представителей гражданского общества, которые заявили, что провести выборы сейчас невозможно ни с материально-технической точки зрения, ни с точки зрения безопасности.

"Большинство развитых демократических стран соглашаются: нельзя проводить выборы во время войны. Приоритет у всех должен быть один — защитить государство", — отметила глава украинской ОО "Опора", специалист по вопросам выборов Ольга Айвазовская.

В конце концов президент исключил проведение голосования следующей весной, но, выборы или нет, сейчас есть предостережения относительно единства во время войны.

"Рейтинг Зеленского все еще высок, но также и рейтинг Валерия Залужного, главнокомандующего, которого многие рассматривают как возможного будущего претендента на пост президента, хотя он никогда не высказывал никаких политических амбиций", — говорится в материале.

Когда Залужный в Economist назвал ситуацию на поле боя "патовой", Зеленский и его советники раскритиковали использование этого термина.

В то же время Подоляк отрицает наличие конфликта между президентом Украины и генералом Залужным.

"Зеленский — его (главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного — ред.) прямой начальник, конфликта быть не может по определению", — сказал он.

Тем временем бывший посол Польши в Украине Бартош Цихоцкий отметил "всплеск политического жокейства".

"Политика вернулась в Украину", — считает он.

Подоляк отрицают наличие конфликта между Залужным и президентом Фото: РБК-Украина

О переговорах с Россией

"Давайте проясним, реальных переговоров нет. Все это была бы оперативная пауза. Россия использовала бы это, чтобы значительно улучшить свою армию, провести новую мобилизацию, а затем возобновить войну с еще более трагическими последствиями для Украины", — приводит The Guardian слова Подоляка из его недавнего интервью.

Конфликт на Ближнем Востоке

Нападения ХАМАСа на Израиль и израильское нападение на Газу в ответ оказались сложными для Украины с трех сторон.

Во-первых, война на Ближнем Востоке привела к тому, что, возможно, впервые с февраля 2022 года Украина не была основной внешнеполитической темой для большинства западных лидеров в течение длительного времени.

Во-вторых, по словам Зеленского, это означало уменьшение поставок боеприпасов в Украину, что обострило и без того критическую проблему для украинских военных.

Напомним, в материале Фокуса"Зеленский или Залужный. Может ли боевой генерал победить на выборах в Украине" речь шла о том, решится ли верховный главнокомандующий уволить своего важнейшего генерала из-за политических амбиций. А украинский эксперт в комментарии изданию отметил, что истории о конфликтах с Залужным педалируются с момента начала полномасштабной войны.