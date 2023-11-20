Беларусь готовит к серийному производству гранатомет "Сапфир": на что он способен

Особенностью белорусской разработки является то, что военный может объединить в одну систему сразу до 4 гранатометов и вести залповый огонь.

Белорусский "Госкомвоенпром" завершил испытания отечественного гранатометного комплекса "Сапфир МГУ". Об этом сообщает государственное издание "Белта".

17 ноября в Беларуси завершили испытания "Сапфира". На испытания ушло почти 2 года, за это время было совершено уже 500 практических пусков гранат. Также чиновники начали работы по организации серийного производства гранатомета.

"Сегодня очень высокий экспортный потенциал у этого изделия как по ценовым, так и по техническим характеристикам. В ближайшее время мы эту работу закончим и уже со следующего года, после завершения исследовательских испытаний Министерства обороны, ставим это изделие на производство. Примерно начиная с мая организуем серийное производство", — сказал председатель Государственного военно-промышленного комитета Дмитрий Пантус.

Испытания "Сапфир МГУ" признаны успешными Фото: БелТА

"Сапфир МГУ" — это гранатометный комплекс с возможностью поражения различного типа целей от укрытий до бронетехники. Отмечается, что гранатомет может вести стрельбу на открытой местности или же с закрытых позиций. Тубусы можно совместить до 4 сразу, чтобы военный запускал сразу 4 гранаты.

Также чиновники заявляют, что за "Сапфиром МГУ" будут идти более совершенные и большие комплексы. Известно, что калибр составляет 61-мм, эффективная дальность стрельбы — 400 метров, а максимальная — 1000 метров.

Напомним, 10 ноября стало известно, что ВСУ получили самые современные французские ПТРК Akeron MP 5 поколения.

19 ноября в Латвии заявили о строительстве забора на границе с РФ протяженностью 180 км.