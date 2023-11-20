Эстонский военначальник назвал причины затянувшегося контрнаступления ВСУ

По мнению заместителя начальника штаба эстонской дивизии Янно Мярка, на фронте сложилась ситуация, когда украинская сторона точно знает, что делает противник, а россияне точно знают, что делают ВСУ.

Российские войска приложили немало усилий, чтобы не допустить расширения украинских плацдармов на Днепре или переброски туда дополнительных сил. Потери РФ там также очень велики, заявил заместитель начальника штаба эстонской дивизии по оперативной работе полковник Янно Мярк в передаче Ukraina stuudio, сообщает ERR.

Мярк отметил, что линия фронта за последнюю неделю существенно не изменилась. Вооруженные силы Российской Федерации по-прежнему активно наступают в Донецкой области в районе населенных пунктов Авдеевка и Марьинка. На восточном берегу Днепра в Херсонской области, где украинские войска начали свою операцию уже более месяца назад, ВСУ удалось расширить свои плацдармы.

Янно Мярк считает, что война перешла в фазу статического позиционирования и войны на истощение, причин у затянувшегося контрнаступления несколько.

"Есть ряд факторов, почему это произошло. Один из них – это, безусловно, военная помощь Запада, которой хватило, чтобы поддерживать Украину в войне, но не добиться решающего успеха", — отметил полковник.

Вторым фактором, по его мнению, является развитие технологий, в частности, БПЛА и средств разведки. Сейчас на фронте сложилась ситуация, когда украинская сторона точно знает, что делает противник, а противник точно знает, что делают ВСУ.

"То есть очень трудно концентрировать крупные подразделения, потому что противник это видит и открывает огонь с закрытых позиций. То есть действуют скорее небольшими подразделениями, и это часть проблемы", – добавил он.

Полковник Янно Мярк считает, что ВС РФ по-прежнему имеют очень большое превосходство в вооружении, технике, ракетах и боеприпасах, а также в живой силе.

Напомним, 20 ноября сообщалось, что "Армия дронов" за неделю уничтожила техники ВС РФ на миллионы долларов. По словам вице-премьера Михаила Федорова, за неделю украинские военные смогли ликвидировать 39 танков, 5 систем ПВО и 41 БМП врага.