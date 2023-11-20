Под наблюдением РПЦ: россияне создают фейковые казацкие структуры на ВОТ, — ЦНС

По данным подполья, ответственными за работу являются представители российской церкви, под наблюдением которых и функционируют пропагандистские структуры.

Российские захватчики формируют фейковые организации на временно оккупированных территориях при активном участии Русской православной церкви с целью распространения пропагандистских материалов. Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

На временно оккупированных территориях российские граждане в рамках политики пропаганды и искажения истории организовывают вымышленные казачьи организации.

"Да, представители оккупационной администрации Донецкой области провели совещание "Русское казачество". В рамках нее коллаборанты создали рабочую группу по координации работы по формированию "казацких обществ" на ВОТ Донетчины. Ответственными за работу являются представители РПЦ, под наблюдением которых и функционируют фейковые структуры" , – говорится в сообщении.

Отмечается, что руководителями этих "обществ" являются гастролеры из РФ.

Напомним, 14 ноября сообщалось, что на ВОТ уничтожили практически все украинские книги. По данным подполья, противник продолжает оставлять Луганскую и Донецкую области без украинской культуры. Запрещается вся литература, которая была выпущена в период с 1994 по 2021 год.