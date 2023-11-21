ВСУ продвигаются на левобережье Херсонщины, возле Крынок продолжаются бои, — ISW (карта)

В отчете аналитиков говорится, ВСУ смоли расширить зону контроля возле западной части Крынок. Украинские силы также провели атаки в сторону Поймы и Песчановки.

Украинские войска продолжают двигаться на левом берегу Херсонской области. Бои возле населенного пункта Крынки продолжаются. Об этом сообщили аналитики американского Института изучения войны (ISW).

В новом отчете от 20 ноября говорится, что Силы обороны Украины смогли продвинуться вперед на Херсонщине. Это подтверждают российские военные блогеры. По их сведениями, ВСУ смоли расширить зону контроля возле западной части Крынок.

Аналитики пишут, что российские войска продолжают наносить по позициям ВСУ удары термобарическими боеприпасами из тяжелой огнеметной системы ТОС-1А "Солнцепек".

Кроме того, как сообщают российские источники, украинские силы также провели атаки в сторону Поймы (12 км к востоку от Херсона и 4 км от реки Днепр) и Песчановки (13 км к востоку от Херсона и 3 км от реки Днепр).

Бои в Херсонской области Фото: ISW

Напомним, что аналитики ISW сообщали, что ВСУ перебрасывают дополнительные силы на левый берег Херсонской области. По их словам, Силы обороны Украины продолжают наступательную операцию в Херсонской области и перебрасывают на левый берег Днепра дополнительную пехоту.