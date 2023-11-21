У россиян паника: плацдармы ВСУ на левом берегу Днепра застали ВС РФ врасплох, — разведка

То, что Силы обороны формируют плацдарм на левобережье Херсонщины, российские военнослужащие не сразу поняли, поскольку сперва ВСУ просто держали в напряжении противника за счет постоянных вылазок.

Появление украинских плацдармов на левобережье Днепра в Херсонской области стало для российских военных из оккупационной группировки настолько неожиданным, что даже отчасти вызывает панику. Об заявил представитель ГУР Минобороны Андрей Черняк в комментарии LIGA.net

"Сейчас мы видим, что из-за присутствия подразделений Сил обороны Украины на левобережье Херсонщины у россиян есть определенная паника", — объяснил он, добавив, что в рядах оккупационной группировки активно проводится перегруппировка, пытаются перебрасывать новые формирования.

Он добавил, что расчет противника состоял в том, чтобы имеющимися силами и средствами удержать захваченные территории.

Сообщается также, что появление украинских плацдармов на левобережье Херсонской области стало возможным благодаря подготовленным людям и тщательному планированию, отметил военный эксперт Алексей Гетьман.

"До того, как начали работать морпехи, почти полгода туда высаживались наши диверсионно-разведывательные группы", — пояснил он.

То, что ВСУ форсируют плацдарм, в рядах оккупантов не сразу поняли, поскольку поначалу украинские бойцы просто держали противника в напряжении за счет регулярных вылазок.

Таким образом, удалось усыпить бдительность, и, судя по всему, появление украинских военных, россияне рассматривали как очередную диверсионную активность, отметил он.

Напомним, что Петр Черняк рассказал о том, повторят ли российские войска прошлогодний "рекорд декабря" — 236 ракет в течение месяца.

Также сообщалось, что, по данным ISW, украинские защитники продвигаются на левобережье Херсонской области, в районе Крынок идут бои.