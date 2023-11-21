ВС РФ продвинулись возле Кременной, — ISW (карта)

Аналитики пока не отмечают никаких признаков того, что российские войска собираются возобновить наступательные операции в районе Кременной.

20 ноября оккупационная группировка войск продолжала наступательные действия на линии Купянск–Сватово–Кременная и добилась незначительного продвижения в районе Кременной. Об этом говорится в сводке "Института изучения войны" от 20 ноября.

На геолоцированных кадрах, опубликованных 20 ноября, видно, что ВС РФ незначительно продвинулись в лесной зоне к югу от Кременной.

Российский источник сообщил, что российские войска также продвигались на Купянском направлении через дорогу от Ивановки до Кисловки (20 км от Купянска) и укрепляют позиции возле железнодорожной линии к востоку от упомянутых населенных пунктов. Вместе с с тем у ISW нет визуального подтверждения этим заявлениям.

В Генштабе ВСУ сообщили о безуспешных наступательных операциях ВС РФ в районе Синьковки и Ивановки и восточнее Петропавловки (7 от Купянска).

Карта "DeepState" | Бои на Купянском направлении

Украинский военный обозреватель Константин Машовец отметил, что у западной группировки российских войск на Купянском направлении больше личного состава и бронетехники, чем у центральной, но все же и у центральной группировки достаточно подразделений для наступательного удара, если командование ВС РФ об этом распорядится.

Вместе с тем в ISW не отмечают никаких признаков того, что российские войска готовятся к возобновлению наступательных операций в районе Кременной.

Карта ISW | Бои на Купянском направлении

Российские источники утверждали, что украинские силы продолжали наступательные операции к востоку от Купянска и к югу от Кременной, но без продвижения. Минобороны РФ заявило, что российские войска отразили атаки ВСУ в районе села Загоруйковки (16 км от Купянска) и Григорьевки (11 км от Кременной).

В свежей сводке Генштаба ВСУ отмечается, что на Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах. Активны диверсионные группы, пытающиеся помешать переброске войск Украины на те направления, где есть угроза. Враг увеличивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль границы в Белгородской области.

"В зоне ответственности ОСГВ "Хортица" на Купянском направлении враг вел штурмовые действия в районах Синьковки и восточнее Петропавловки Харьковской области, где Силами обороны отбито 10 атак", — говорится в отчете Генштаба.

Напомним, что россияне заявили о прорыве обороны возле Авдеевки, но в ISW это отрицают.

Также сообщалось, что мирные жители бегут из городов, которые обстреливают ВС РФ — тяжелее всего приходился людям старшего возраста.