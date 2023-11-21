ВСУ успешно продвигаются к юго-западу от Бахмута, — ISW (карта)

По данным аналитиков, российские источники, в свою очередь, заявляют о наступательных действиях на Бахмутском направлении ВС РФ и утверждают, что оккупационная группировка продвинулась к юго-западу от Бахмута.

Силы обороны продолжили наступательные операции на Бахмутском направлении 20 ноября и, по информации украинских источников, продвинулись к юго-западу от города 20 ноября. Об этом пишет "Институт изучения войны" в сводке от 20 ноября.

В свою очередь российские "военкоры" заявляют о наступательных действиях на Бахмутском направлении ВС РФ и утверждают, что оккупационная группировка продвинулись к юго-западу от Бахмута. Другие российские "военкоры" широко распространяли данные о том, что российские войска продвигаются в районе Клещиевки (6 км от Бахмута) и укрепляют позиции в близлежащих лесных массивах и у железнодорожной станции.

Один из "военкоров" заявил, что в районе Бахмута недавно наступил переломный момент и что ВС РФ преодолели "позиционный тупик", чтобы вернуть позиции между Клещиевкой и Андреевкой (10 км от Бахмута).

Карта аналитиков "DeepState": Бахмут и Горловка на карте

Украинский военный обозреватель Константин Машовец отметил, что ВС РФ пополнили свою группировку в районе Бахмута за счет переброски с Лиманского направления войск 98-й и 106-й воздушно-десантных дивизий.

По словам Машовца, подразделения ВДВ большей частью ведут наступление в направлении украинских тылов к северу от Бахмута, в свою очередь, части 2-го армейского корпуса "ЛНР" и 3-го армейского корпуса (Западного, либо Центрального округов) действуют южнее Бахмута.

По данным уже российских источников, в районе Бахмута действуют подразделения Северного флота, в частности 200-я мотострелковая бригада.

Генштаб ВСУ сообщил о безуспешных атаках россиян в районе Клещиевки, Андреевки и к востоку от Пивденного (20 км к юго-западу от Бахмута).

ВСУ 20 ноября также продолжили контратаки к северо-западу от Горловки, однако без каких-либо подтвержденных успехов. На геолоцированных кадрах за 19 ноября, видно, что беспилотники ВС РФ атакуют ВСУ в районе возле террикона к северо-западу от Горловки между Шумами и Пивденным.

Карта ISW — Бахмут бои

Другие российские источники сообщали, что в последние дни ВСУ пытались проникнуть на территорию террикона в направлении Горловки. Но заявили, что ВС РФ отразили атаку и отбросили украинские силы на исходные позиции.

В свежей сводке Генштаба ВСУ говорится, что на Бахмутском направлении украинские защитники отразили 20 атак противника в районах Клещиевки, Андреевки и восточнее Пивденного.

"Также Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области, наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах", — отмечается в публикации.

Напомним, что, по данным ISW, ВС РФ продвинулись возле Кременной. Но аналитики пока не наблюдают признаков того, что российские войска собираются возобновить наступление в этом районе.

Также сообщалось, что россияне заявили о прорыве обороны возле Авдеевки, но в ISW это отрицают.