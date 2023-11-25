Китай просчитался. Почему военная хунта в Мьянме близка к провалу

Как разворачивается самый продолжительный военный конфликт в мире и как сталкиваются интересы США и Китая в Мьянме.

События вновь разгоревшейся гражданской войны в Мьянме приняли драматический оборот за последние три недели, напомнив всем нам, что не стоит забывать о самом продолжительном конфликте в мире. Перед самым рассветом 27 октября 2023 года "Альянса трех братьев" в составе Армии Аракана, Армии Национального демократического альянса Мьянмы и Национально-освободительной армии Таанга начали внезапное нападение на силы хунты в северной части штата Шан, получившее название "Операция-1027". По имеющимся данным, за несколько недель эти три этнические вооруженные организации захватили более 150 военных застав и несколько ключевых городов, расположенных на стратегически важной дороге к китайской границе, а также автострады, пересекающие штат Шан. Операции продолжаются, что означает серьезное поражение военной хунты на поле боя.

Фокус перевел статью Лукаса Майерса о том, что происходит с военной хунтой в Мьянме.

Хотя туман войны требует аналитической осторожности, "Операция-1027" имеет важные последствия для будущего Мьянмы.

Во-первых, несмотря на преимущество в воздухе и артиллерии, мьянманские военные все больше и больше выбиваются из сил.

Во-вторых, возможный открытый союз "Трех братьев" с продемократическим движением – по крайней мере, в военном отношении – подчеркивает решимость сопротивления и его усилия по созданию коалиции.

В-третьих, ставка Китая на хунту оказалась неудачной.

Если рассматривать все вместе, то мьянманские военные сейчас более уязвимы, чем когда-либо за последние полвека. Сейчас настал момент, когда мьянманское продемократическое сопротивление должно действовать как никогда мощно, а его международные сторонники – усилить давление на хунту. Сопротивление должно продолжать набирать обороты, проводя операции по всей стране, а международные сторонники, такие как США, должны увеличить темп санкций и удвоить свои дипломатические усилия, чтобы убедить хунту в невозможности победы.

Мьянманские военные сейчас более уязвимы, чем когда-либо за последние полвека

Хунта истекает кровью

С момента свержения демократически избранного правительства государственного советника Аун Сан Су Чжи 1 февраля 2021 года мьянманские военные ведут борьбу с расширяющейся коалицией этнических вооруженных организаций, параллельно действующим демократическим правительством национального единства и различными народными силами обороны. Столкнувшись с изменчивой и сложной ситуацией на поле боя, военная хунта Мьянмы в основном удерживает города и поселки, но при этом несет значительные потери со стороны партизанских отрядов, действующих в сельской местности.

Будучи глубоко непопулярными, жестокими по отношению к мирному населению и неэффективными на тактическом уровне, мьянманские военные полагаются на авиацию и тяжелую артиллерию, чтобы не дать сопротивлению захватить и закрепить за собой населенные пункты. Например, в октябре 2022 года Каренский национальный союз и несколько местных подразделений Народных сил обороны начали наступление с целью захвата Каукарейка вблизи границы с Таиландом. Поначалу все выглядело успешно, но затем военные отступили, а силы хунты нанесли ответные авиаудары и применили тяжелую артиллерию, в результате чего отряды сопротивления были рассеяны по сельской местности.

Боевые действия в Каукарейке проходили вблизи з границей с Таиландом

Однако "Операция-1027" представляет собой, пожалуй, самую значительную победу на поле боя в возобновившейся гражданской войне. Взятие города Хсенви, в частности, перерезало основную дорогу в Китай через пограничный пункт Чиншвехоу, который также был захвачен "Альянсом трех братьев". Через него с апреля по июль 2023 года, по данным источников хунты, прошло почти 300 млн. долл. В настоящее время силы сопротивления пытаются окружить другие стратегически важные города, такие как Лауккай и Навнгкхио, и захватить другие пункты вдоль границы. На стратегическом уровне потеря этих маршрутов отрезает хунту от одного из крупных пограничных переходов к ее важнейшему международному стороннику — Пекину. Подстегиваемые успехами "Альянса трех братьев" в Шанской области, подразделения Народных сил обороны впервые штурмовали и захватили Каулин (город районного значения в области Сагаинг), а также Кхампат у границы с Индией. Бои, происходившие на этой неделе в штатах Чин, Кайя и Ракхайн, свидетельствуют об ослаблении хунты.

Хунта находится ближе к военно-экономическому коллапсу, чем принято считать. Как показал аналитик Йе Мио Хейн, вооруженные силы Мьянмы испытывают острую нехватку личного состава: для умиротворения 53-миллионного населения страны им, вероятно, потребуется 70 тысяч боеспособных военнослужащих. Из-за нехватки личного состава военные полагаются на быструю переброску элитных легких пехотных дивизий в стратегические точки, как в случае недавних боев в Качине, а также ответные авиаудары для рассеивания отрядов сопротивления и наказания своих противников.

Важно отметить, что делать это становится все труднее. Конвои и линии снабжения хунты все чаще сталкиваются с засадами. Внезапная потеря контроля над форпостами по всей территории Шанской области указывает на критическую слабость, присущую перегруженной армии: в начале этого года военные перебросили 3 тысяч военнослужащих из Шанской области в другие районы Мьянмы. Маловероятно, что у них есть резервы для начала согласованного контрнаступления, а перед военно-воздушными силами ставятся все более сложные задачи. В сочетании со стратегией Правительства национального единства по отказу от доходов, продолжающимся экономическим спадом Мьянмы и все более жесткими санкциями США, Великобритании и Евросоюза похоже на то, что хунта истекает кровью из тысячи порезов. В начале этого года хунта сама признала, что не контролирует почти половину территории страны.

Стратегия хунты "разделяй и властвуй" терпит крах

Причина, по которой хунта сочла возможным перебросить 3 тысяч солдат из Шанской области, несмотря на периодические стычки с "Альянсом трех братьев", заключается в ее уверенности в правильности стратегии "разделяй и властвуй". Два ключевых элемента этого подхода – военно-воздушные силы хунты и растущая экономическая и политическая поддержка Китая.

В Мьянме действуют сотни вооруженных формирований, и создание панэтнической коалиции всегда было главной угрозой для военных после переворота

В Мьянме действуют сотни вооруженных формирований, и создание панэтнической коалиции всегда было главной угрозой для военных после переворота. Однако создание такого альянса – задача не из легких, учитывая глубокие противоречия между бамарским большинством и многочисленными исторически угнетаемыми этническими меньшинствами. Инициативы, подобные Консультативному совету национального единства, направлены на решение этих проблем путем объединения усилий различных сторон, однако работа в этом направлении идет медленно. В частности, это связано с тем, что правительство Аун Сан Су Чжи не смогло учесть мнение этнических групп и продвинуть идею федерализма. Хотя целью движения является создание инклюзивной федеративной демократии, добиться того, чтобы все присоединились к движению, весьма непросто. Например, единая система командования и управления до сих пор не создана. Поэтому стратегия мьянманских военных направлена на то, чтобы вбить клин между Правительством национального единства и этническими вооруженными группами, особенно теми, которые формально являются союзниками продемократического движения, такими как Национальный фронт Чин, Армия независимости Качина, Каренский национальный союз, Армия Каренни и некоторые другие. Это возможно потому, что этнические вооруженные организации исторически стремились к автономии или фактической независимости в своих конфликтах с военными, в то время как правительство национального единства и продемократические силы стремятся к захвату центрального государственного аппарата и реформированию правительства на национальном уровне. Хунта считает, что может вновь подавить или умиротворить этнические вооруженные организации, чтобы дать им возможность разгромить Силы народной обороны и Правительство национального единства по частям.

Подкуп или изоляция соперничающих группировок – это историческая схема действий военных в отношении противников их власти. Например, в 2009 году военные убедили одну из групп армии Национального демократического альянса Мьянмы восстать, после чего она раскололась и образовала пограничные силы Коканга, ныне поддерживающие режим. Совсем недавно Армия Аракана согласилась на неофициальное прекращение огня с хунтой в штате Ракхайн в 2022 году, что позволило хунте сосредоточиться на других направлениях. В ходе текущих боевых действий мьянманские военные используют стратегию воздушного натиска против противостоящих этнических вооруженных организаций, а также операции "Четыре пореза", направленные на запугивание мирного населения и деревень с применением неизбирательного насилия. Цель хунты – затянуть войну, истощить население, отделить этнические меньшинства на периферии от бамаров во внутренних районах страны, а затем со временем уничтожить их поодиночке.

Цель хунты – затянуть войну, истощить население, отделить этнические меньшинства на периферии от бамаров во внутренних районах страны, а затем со временем уничтожить их поодиночке

Однако вступление в войну "Альянса трех братьев", а также усиление стратегической координации между различными участниками антиправительственного движения свидетельствуют о том, что стратегия хунты не смогла закрыть окно возможностей для сопротивления. В частности, Армия Аракана, Армия Национального демократического альянса Мьянмы и Национально-освободительная армия Таанга до сих пор пытались поддерживать антихунтовское сопротивление на расстоянии. Они обучали и вооружали некоторые отряды Народной обороны, периодически вступая в столкновения с хунтой. Но при этом они отказывались выходить далеко за пределы своей территории или вступать в борьбу напрямую. То, что сейчас они начали тотальное наступление на хунту в Шанской области, а теперь, вероятно, и в Ракхайне, свидетельствует о расширении стратегического сотрудничества между силами сопротивления. Вполне вероятно, что "Три брата" рассматривают слабость ненавистных военных как возможность обеспечить себе долгожданную автономию и что кропотливые усилия по установлению доверия между антиправительственными группировками наконец-то приносят плоды.

В недавнем заявлении "Альянса трех братьев" говорится следующее: "Настал момент, когда все этнические революционные организации, силы "Весенней революции" и народ должны полностью включиться в борьбу за ликвидацию военной диктатуры и всем сердцем принять на себя обязательства по созданию Федерального демократического союза". Вскоре после начала "Операции-1027" Министерство обороны правительства национального единства выступило с собственным заявлением, в котором сообщило, что "объединит усилия с "Альянсом трех братьев" в "Операции-1027". Мы будем активно участвовать в необходимых операциях, чтобы эффективно сотрудничать во всех начинаниях". Активизация боевых действий в штате Шан происходит на фоне интенсивных и непрекращающихся боев между хунтой и Армией независимости Качина, расположенной дальше на севере. Различные подразделения Народных сил обороны сотрудничают с "Альянсом трех братьев", а Каренский национальный союз и Каренские силы на юго-востоке страны нанесли удары по Каукарейку и Лойкау соответственно, захватив, по сообщениям, несколько объектов в обоих городах. По имеющимся данным, боевые действия также активизировались в штате Чин, регионах Магве и Сагаинг. Взятие Каулина представляет собой серьезный шаг вперед в способности Народных сил обороны брать города. Если Лойкау достанется силам сопротивления, то это будет первая взятая столица штата.

Антиправительственная коалиция выглядит как никогда сильной, и шансы на то, что хунта перекупит или принудит сдаться некоторые этнические вооруженные организации, уменьшаются. В отличие от прошлых случаев, вооруженные силы заметно ослаблены, чего не наблюдалось с середины XX века: батальонные формирования сдаются в плен силам сопротивления. Важно отметить, что большинство бамарского населения выступает против военных даже в исторически провоенных районах Сагаинг и Магве, которые сегодня являются двумя очагами вооруженного восстания. Хотя усилия по созданию коалиции между правительством национального единства, этническими вооруженными организациями и другими участниками сопротивления еще далеки от завершения, а недоверие остается высоким, этнические вооруженные группы, борющиеся с режимом, похоже, убеждены, что нынешний момент – это реальная возможность добиться успехов в борьбе с противником.

Глубокие недостатки политики Китая в отношении Мьянмы

Недавно хунта получила дипломатический импульс от Китая, который в течение последнего года осторожно возобновил контакты с военным режимом в Нейпьидау. Это может привести к международной реабилитации режима и дипломатической и экономической поддержке хунты.

На начальном этапе переворота Китай занимал прагматичную позицию, хеджируя свои ставки. Он публично привлекал хунту к сотрудничеству, но сохранял дистанцию, поддерживая связи с отстраненной от власти партией "Национальная лига за демократию", а также с дружественными этническими вооруженными организациями на границе.

Однако из-за того, что Пекин неверно воспринимал поддержку США продемократического движения через призму "холодной войны", за последний год он, хотя и не полностью, переметнулся на сторону мьянманских военных. Китай направил в Мьянму министра иностранных дел, провел большое количество двусторонних визитов, активизировал проекты в рамках инициативы "Пояс и путь" и за закрытыми дверями предупредил сопротивление, чтобы оно не слишком сближалось с США. Китай также направил специального посланника для проведения переговоров между хунтой и этническими вооруженными группировками на границе.

Посреднические усилия Китая направлены, в частности, на "Альянс трех братьев", который он давно поддерживает как публично, так и в частном порядке

Посреднические усилия Китая направлены, в частности, на "Альянс трех братьев", который он давно поддерживает как публично, так и в частном порядке. Действительно, армия Национального демократического альянса Мьянмы – это этнические кокандцы, тесно связанные с Китаем и властями провинции Юньнань. Пекин исторически поддерживает приграничные этнические вооруженные организации и вооружает их через Объединенную армию государства Ва – самую крупную и хорошо оснащенную группировку. Китай часто пытается играть роль посредника в мирных переговорах.

Однако влияние Китая на "Альянс трех братьев", по-видимому, не столь велико, как это представлялось ранее. Несмотря на то, что Объединенная армия государства Ва сотрудничает с Китаем, открыто пресекая торговлю людьми и киберпреступность на границе, в том числе выдавая высокопоставленных чиновников, "Альянс трех братьев", очевидно, решил, что военные Мьянмы должны уйти. Для Китая это явная неудача и признак ослабления влияния на эти группировки. Нестабильность на границе представляет собой крупную проблему, учитывая стратегические интересы Китая в Мьянме и риск проникновения беженцев в Юньнань. Действительно, Пекин подтвердил, что в ходе недавних боевых действий были убиты китайские граждане, а артиллерийский снаряд хунты попал на китайскую сторону границы.

Заявление "Альянса трех братьев" свидетельствует о том, что он надеется заручиться поддержкой Пекина. Три этнические вооруженные организации заявили, что "наши обязательства распространяются и на борьбу с широко распространенным мошенничеством с азартными играми в Интернете, которое поразило Мьянму, особенно вдоль китайско-мьянманской границы". Занимая четкую позицию по борьбе с преступностью и, как сообщается, проводя рейды против криминальных структур, "Альянс трех братьев" напрямую апеллирует к интересам Пекина. Во время боевых действий в приграничном городе Лауккай, где действуют многочисленные преступные группировки, армия Национального демократического альянса Мьянмы осторожно утверждала, что мьянманская хунта защищает местное криминальное руководство от репрессий со стороны Китая. "Альянс трех братьев" надеется подчеркнуть контраст с военной хунтой Мьянмы, которая не спешит пресекать столь прибыльный источник незаконного финансирования. "Операция-1027" также направлена против пограничных сил Коканга – военизированного формирования, связанного с хунтой и печально известного своими связями с криминальными структурами.

Реакция Китая на события последних недель неоднозначна, но, судя по всему, он склоняется на сторону хунты, призывая к прекращению огня, как и его ближайший посредник – Объединенная армия государства Ва, настроенная сохранять нейтралитет в гражданской войне

Реакция Китая на события последних недель неоднозначна, но, судя по всему, он склоняется на сторону хунты, призывая к прекращению огня, как и его ближайший посредник – Объединенная армия государства Ва, настроенная сохранять нейтралитет в гражданской войне. Официальный представитель МИД КНР призвал "соответствующие стороны как можно скорее прекратить огонь, урегулировать споры мирным путем на основе диалога и консультаций, не допускать эскалации ситуации и принять эффективные меры по обеспечению безопасности и стабильности приграничных районов Китая и Мьянмы". Неделю спустя китайские власти выразили "сильное недовольство эскалацией вооруженного конфликта и жертвами среди китайского персонала", заявив "торжественный протест соответствующим сторонам". Одновременно с боевыми действиями министр обороны хунты встретился с заместителем председателя Центральной военной комиссии КНР, посетившим Пекин с ранее запланированным визитом, в ходе которого они, по некоторым данным, обсуждали вопрос о границе. По имеющимся данным, министр общественной безопасности Китая Ван Сяохун посетил Нейпьидо и на встрече с Мин Аунг Хлаингом также поднял вопрос о недавних боевых действиях. С 3 по 5 ноября помощник министра иностранных дел Нонг Ронг посетил столицу Мьянмы для участия в совещании по сотрудничеству Ланкан-Меконг и призвал хунту к сотрудничеству в области безопасности границ.

Эти публичные шаги, казалось бы, должны были оказать хунте знаки доверия, однако Пекин, судя по всему, также не стал выступать в частном порядке против усилий "Альянса трех братьев". Хотя аналитики обсуждали возможность того, что Китай санкционировал "Операцию-1027", быстрый крах сил хунты и последующая нестабильность, наступившие так скоро после публичной поддержки Пекином режима в прошлом году, делают это маловероятным. Таким образом, остается неясным, как Китай будет реагировать на происходящее в долгосрочной перспективе. Он может спокойно вернуться к более взвешенной позиции или усилить поддержку хунты в силу своей ошибочной , военные могут удержать Мьянму. В любом случае он сохранит свои рычаги влияния на различные субъекты Мьянмы.

Окончательная ликвидация хунты в Мьянме

Многие соседние с Мьянмой страны считают, что возобновившаяся гражданская война – это всего лишь очередная вспышка хронических столкновений в период после провозглашения независимости, что в ней нет ничего нового и вряд ли удастся свергнуть хунту, которая остается единственной силой, удерживающей страну. Боевые действия последних недель должны развеять ошибочные представления о том, что военные в Мьянме могут одержать победу или удержать страну.

Сейчас, когда хунта находится на задворках, международное сообщество должно оказать давление на военных и убедить их в том, что победа невозможна. Только в этом случае хунта решит сесть за стол переговоров. Китаю, Индии и Таиланду стоит прекратить свои усилия по реабилитации ослабевшей хунты. В то же время страны-члены Ассоциации государств Юго-Восточной Азии, выступающие против военного переворота, в частности Индонезия, покидающая пост председателя организации, должны выйти за рамки тихой дипломатии и провести открытые встречи с правительством национального единства, другими сторонниками демократии и этническими вооруженными организациями.

Сейчас, когда хунта находится на задворках, международное сообщество должно оказать давление на военных и убедить их в том, что победа невозможна

Соединенные Штаты могут способствовать переговорам, наложив на хунту экономические санкции, ограничив ее доступ к международным рынкам, оружию и доходам, а также не позволив добиться дипломатического признания. 31 октября США ввели санкции против нефтегазовой компании Myanma Oil and Gas Enterprise – самого важного источника доходов хунты. Это последовало за санкциями, введенными летом прошлого года, которые серьезно ограничили доступ военных к иностранным резервам и авиационному топливу.

Однако американские санкции оставались осторожными и узконаправленными, чтобы не вызвать отторжения у региональных союзников и партнеров, таких как Таиланд. Более активные действия, в сочетании с выполнением положений Закона BURMA, могли бы оказать дополнительное давление на хунту. Закулисная дипломатия США также сыграет ключевую роль в убеждении Китая и других стран региона в том, что поддержка хунты является ошибочным шагом и возвращение к демократии будет отвечать их интересам. Соединенные Штаты должны в частном порядке и публично подчеркнуть, что отмена переворота в Мьянме – это забота не только о демократии, но и о стабильности в регионе: военные служили главной дестабилизирующей силой на протяжении всей истории Мьянмы после обретения ею независимости и не проявляли особого желания решать проблему растущей трансграничной преступности в Мьянме. Наконец, дипломатические усилия США должны также включать в себя содействие и поддержку политического сотрудничества внутри коалиции сопротивления.

Внутри Мьянмы политическое сотрудничество в рамках коалиции сопротивления все еще сталкивается с серьезными проблемами, в частности с видением политики "завтрашнего дня". Действительно, еще предстоит выяснить, в какой степени "Альянс трех братьев" готов политически сотрудничать с Правительством национального единства и другими продемократическими силами после "Операции-1027" и разделяет ли он их видение федерализма. Важно отметить, что многие представители Народных сил обороны и гражданского общества все больше разочаровываются в правительстве национального единства и политической старой гвардии. Как показал форум в Сагаинге, антивоенное народное сопротивление – это движение снизу вверх, имеющее реальные революционные цели и искреннее желание выйти за рамки старых методов ведения дел, в частности централизованной иерархии, в которой доминируют бамарцы. Создание структуры, включающей и удовлетворяющей требования этнических меньшинств, молодежи и гражданского общества, а также различные представления о всеохватывающей и федеративной демократии, имеет решающее значение для создания стабильности, которой Мьянма не могла добиться с момента обретения независимости. Это особенно актуально для правительства национального единства, которому необходимо убедить этнические вооруженные организации и многих молодых граждан в том, что оно не повторит разочарований предыдущих демократических преобразований. Создание политической структуры "завтрашнего дня" в Мьянме – задача чрезвычайно сложная, но необходимая, учитывая стремительно растущие успехи сопротивления.

Хотя война еще далека от завершения и пока неясно, как будет выглядеть будущая Мьянма, события развиваются быстро, и мы, вероятно, находимся перед поворотным пунктом в конфликте. Ограниченное стратегическое сотрудничество сопротивления в течение первых двух лет, похоже, сменилось серией хорошо спланированных наступательных операций в масштабах всей страны, которые застали хунту врасплох. Сопротивление, несомненно, планирует дальнейшие наступления, нацеленные на изолированные форпосты, стратегические приграничные дороги и небольшие города с целью расширения своей территории. Сейчас, когда хунта истекает кровью из тысячи порезов, самое время усилить давление как внутри, так и за пределами Мьянмы.

Об авторе

Лукас Майерс – старший научный сотрудник по Юго-Восточной Азии Азиатской программы Центра Вильсона.

Высказанные мнения принадлежат только автору и не отражают точку зрения правительства США или Центра Вильсона.