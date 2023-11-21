Через Мариуполь: оккупанты перебрасывают технику на Запорожское направление, — мэрия (фото)

По словам советника мэра Андрющенко, в районе города и на Запорожском направлении фиксируется активность российских захватчиков.

Российские оккупанты продолжают перебрасывать колонны техники из оккупированного Мариуполя в направлении Запорожья. Об этом в собственном телеграм-канале сообщает советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

"Продолжена переброска военных колонн до 10 единиц в направлении Запорожья. Тенденция без изменений и значительных отличий за предыдущие дни", — отметил он.

По словам Андрющенко, в городе заметили пять военных грузовиков, которые двигались к центру. В трех из них было много людей не в военной форме. За ними двигалось авто так называемой военной полиции с вооруженными российскими военными. И замыкало это все небольшая цистерна с топливом.

"Судя по всему, либо дезертиры. Либо новые, неизвестно откуда наловленные "контрактники". Одним словом — мясо на убой", — констатирует советник мэра.

И добавляет, что оккупанты по территории Бердянского района и города Приазовское осуществляют зачистки побережья.

Переброска военной техники РФ — что известно в последние дни

17 ноября городской голова Мелитополя Иван Федоров отметил, что на временно оккупированную территорию юга Украины приезжают новые вражеские подразделения, которые базируются на побережье Азовского моря и Молочного лимана, где у них расположены тренировочные базы.

Кроме того, из Мариуполя в сторону Херсона 17 ноября двигалось огромное количество топливозаправщиков, что свидетельствует о накоплении сил войсками РФ.

Впоследствии в ночь на 18 ноября во временно оккупированном Мариуполе заметили более 20 тягачей с танками и другой тяжелой гусеничной техникой РФ, которые оккупанты перебросили в направлении Бердянска Запорожской области. По словам Петра Андрющенко, возвращение к тактике переброски техники ночью, характер и ее составляющая указывают на возможное новое формирование резервов на Запорожском направлении.

Напомним, Фокус писал, что 10 ноября в украинском подполье рассказали, что Вооруженные силы Российской Федерации перебрасывали военную технику из Воронежа в Украину. По данным партизан, враг перевозил на вагонах старые топливозаправщики, "КамАЗы" для перевозки личного состава, прицепы с бочками для топлива и другую спецтехнику.