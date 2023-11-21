Мобилизациия в Украине: какими будут зарплаты рекрутированных в ВСУ (видео)

В Минобороны отметили, что денежное обеспечение рекрутированного бойца не будет отличаться от обеспечения мобилизованного или подписавшего контракт. Выплаты учитывают суммы с "боевыми" и без "боевых".

В Украине продолжается всеобщая мобилизация и военное положение. Призыву подлежат военнообязанные от 18 до 60 лет. Недавно в Минобороны анонсировали проект рекрутинга в ВСУ. О том, как будут формировать заработную плату для рекрутов сообщила заместитель министра обороны Украины Наталья Калмыкова в эфире телемарафона.

"Денежное обеспечение" зависит от должности в ВСУ

По ее словам, заработная плата рекрутированных бойцов Вооруженных сил Украины будет зависеть от должности, которую занимает военнослужащий и от выполненного задания.

"У нас это называется не зарплата, а денежное обеспечение. Оно определено законом, в зависимости от того, какую должность занимает человек, а также выполняет ли он особые задачи, воюет ли он, например, на первой линии", — пояснила Калмыкова.

Она добавила, что денежное обеспечение рекрутированного бойца не будет отличаться от обеспечения мобилизованного или подписавшего контракт. Выплаты учитывают суммы с "боевыми" и без "боевых".

По ее словам, 25 тысяч гривен будут получать военные без "боевых", а 125 тысяч гривен — с боевыми, если военный проведет целый месяц на передовой.

Рекрутинг — это привлечение людей к службе.

Также заместитель министра обороны отметила, что сейчас в Украине будет запущен проект, который рассчитан на привлечение мотивированных людей для службы в ВСУ. Калмыкова объяснила, что рекрутинг — это слово, которое применяется в армиях мира. Это — привлечение людей к службе.

"Мы привыкли, что у нас есть призывы, что у нас есть кадровые офицеры и наша задача расширить возможность для человека, посмотреть, какие есть вакансии от подразделений. Какие умения, знания и опыт нужны и сделать свой выбор".

Отметим, Министерство обороны запустило портал со всеми деталями денежного обеспечения и социальной защиты военных. Там также есть калькулятор, где можно самому рассчитать свое денежное обеспечение.

Напомним, 20 ноября пресс-служба Министерства обороны Украины сообщила, что заместитель министра обороны Украины Наталья Калмыкова и соучредитель и СЕО Work.ua Артур Михно подписали соглашение о сотрудничестве в рамках проекта "рекрутинг".

Напомним, 16 ноября сообщалось, что в ВР предложили призывать по письменному согласию и увольняться по желанию. По словам нардепа Георгия Мазурашу, с людьми, которые под угрозами и по принуждению оказались в рядах ВСУ, связано множество проблем. При мобилизации письменное подтверждение готовности воевать должно стать обязательным условием.