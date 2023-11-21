Длительные тревоги из-за взлета российских МиГ: специалисты ищут решение, — ПС ВСУ (видео)

По словам представителя Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, решение о продолжительности воздушных тревог в Украине является вопросом не только безопасности, это — вопрос сохранения человеческой жизни.

Решение относительно длительных воздушных тревог из-за взлетов российских истребителей-перехватчиков дальнего действия МиГ-31К ищут в профильных ведомствах с привлечением ведущих специалистов. Об этом 21 ноября рассказал спикер Воздушных сил ВСУ полковник Юрий Игнат на брифинге в медиацентре "Украина — Укринформ".

"Насколько я знаю, проводится работа в профильных министерствах и ведомствах. Руководство и ведущие специалисты ищут путь. Поверьте, решение непростое. Вопрос ответственности, вопрос безопасности, вопрос человеческой жизни. Нужно решение, которое бы удовлетворило... Люди хотят понимать, как это все будет происходить", — заявил Юрий Игнат.

Он отметил, что многочасовые полеты этих самолетов Вооруженных сил Российской Федерации блокируют жизнедеятельность нашего государства, влияют на экономику и образовательный уровень.

"Это беспокоит общество. Каким будет это решение — надо дождаться. Воздушные силы будут и в дальнейшем предоставлять информацию об опасности, а также будем информировать в публичном пространстве", — отметил спикер.

Длительные сигналы воздушной тревоги

В Украине все чаще раздаются длительные сигналы воздушной тревоги, вызванные длительными полетами российских самолетов МиГ-31К. Это негативно сказывается на экономике Украины. По мнению военного аналитика Александра Коваленко, Украина не имеет возможности уничтожать вражеские истребители, поэтому необходимо пересмотреть реакцию общества на их взлет. "МиГ-31к — это всего лишь одна ракета "Кинжал", которую могут запускать по территории Украины. Одна ракета на всю территорию Украины. То есть, вся страна должна находиться в режиме экономической паузы из-за одной ракеты", — сказал он.

Отметим, 15 ноября президент Зеленский поручил командованию найти решение, чтобы взлеты МиГ-31, носителя "Кинжалов", не вредили украинской экономике. При этом Юрий Игнат пояснил, что тревоги стали длиннее, поскольку россияне начали дозаправлять истребители в воздухе.