Украинский летчик "Фантом" рассказал, заменят ли F-16 бомбардировщики Су-24

F-16 — это многофункциональный самолет, который может нести значительное многообразие вооружения, поэтому вопрос замены Су-24М отпадет сам по себе, говорит "Фантом".

Украинский летчик с позывным "Фантом" рассказал, смогут ли западные истребители F-16 заменить советские бомбардировщики Су-24М, на котором летает офицер. Об этом военнослужащий рассказал в интервью для АрмияInform.

Летчик-бомбардировщик имеет за плечами подготовку в Соединенных Штатах и обучение в командно-штабном колледже Министерства обороны Великобритании, где получил диплом магистра военных наук. В феврале 2022 года он был командиром авиационного подразделения. Однако чем опытнее летчик, тем сложнее задачи он выполняет.

По словам "Фантома", F-16 — это многофункциональный истребитель с широким спектром авиационного вооружения, которое можно устанавливать под конкретную миссию.

Летчики работают на Су-24 на сверхнизких высотах Фото: АрміяInform

"Многофункциональность этого самолета имеет много преимуществ. Во-первых, унификация авиапарка. Вместо четырех разнотипных самолетов на вооружении можно держать только один или два типа самолета. Из этого следует второй плюс — легче готовить пилотов и обслуживающий персонал. Это также упрощает ремонт и обслуживание техники, что уменьшает нагрузку на экономику страны. И главное, имея разнотипное вооружение на борту во время миссии, — самолет может уничтожать как воздушные, так и различные наземные цели одновременно", — рассказал "Фантом".

Также он добавил, что учитывая то, что F-16 никогда не летает в одиночку, поэтому для врага увеличивается угроза. Также важным элементом является комплекс бортового оборудования. В случае F-16 самолет имеет современные средства обнаружения и РЭБ. Украинские Воздушные силы уже применяют некоторые западные ракеты на советских самолетах. Однако с появлением западных самолетов это можно будет делать еще эффективнее, потому что они сразу создавались для них. Поэтому вопрос удержания советских самолетов отпадет сам по себе. Овладеть американскими F-16 не будет проблемой для украинских штурмовиков, бомбардировщиков и летчиков-истребителей.

Напомним, 3 ноября в MBDA Deutschland заявили, что на интеграцию ракет Taurus на украинские Су-24 понадобится до 6 месяцев вместе с обучением.

27 октября СМИ писали, что Казахстан выставил на аукцион более сотни истребителей МиГ-31, Су-24 и МиГ-29.