Россия испытывает нового робота-сапера МГР-4 "Шмель": что известно о машине

Разработчики утверждают, что "Шмель" якобы способен выдержать подрыв 75 г тротила. А при увеличении до 200 г в ходе испытаний машина получила повреждения гусеничной ленты и одного из катков.

Российские конструкторы проводят испытания новой роботизированной машины для разминирования МГР-4 "Шмель". Робот предназначен для проведения гуманитарных операций по разминированию противопехотных мин и неразорвавшихся боеприпасов. О характеристиках саперной машины рассказали 20 ноября обозреватели Defensa.

Сообщается, что данный экземпляр способен выдержать не менее двух мин мощностью 200 г тротила. После подрыва 75 г никаких видимых повреждений "Шмель" не получил, а когда мощность увеличилась до 200 г, робот получил повреждение гусеничной ленты и одного из катков, но машина в целом сохранила работоспособность.

Также в ходе испытаний была смоделирована ситуация, когда машина, потерявшая гусеницу, застряла на земле. В этом случае ее пришлось извлекать с помощью стандартной лебедки.

МГР-4 "Шмель" создан на базе мини-погрузчика Ant-1000. По заявлению производителя, модернизированная версия МГР-4 "Шмель" получила легкий планшет управления вместо тяжелого ранца, и теперь дальность действия управляющего сигнала составляет 1 000 м.

Образец

Погрузчик Ant-1000 является типичным представителем своего класса и имеет соответствующую конструкцию. Это машина имеет длину корпуса в 2,9 м, при этом эксплуатационная масса всего лишь 3,5 т. Машина способна поднимать и перевозить груз массой 1 или 1,2 т (при наличии контргруза).

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Погрузчик оснащается двигателем мощностью 85 л.с. с гидростатической трансмиссией, позволяющей вращать ведущие колеса в любую сторону для выполнения поворота. Скорость машины всего 14 км/ч, но при выполнении задач по разминированию робот движется еще с меньшей скоростью.

Рабочим органом МГР-4 является цепной трал ударного действия, обеспечивающий обезвреживание сплошного прохода шириной около 2 метров. Внутри корпуса размещен ротор с бойками на коротких цепях — при его вращении бойки перепахивают грунт на глубину до 250 мм.

Ранее сообщалось, что конструкторы из Харькова создали машину для разминирования МР-3101. Как рассказала корреспондент "Укринформа" Юлия Байрачная, один из образцов взорвал уже более 300 противопехотных мин и продолжает выполнять задачи.