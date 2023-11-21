Воевал в Украине: Путин помиловал людоеда-сатаниста, убившего нескольких подростков (фото)

Осужденный должен был отсидеть 20 лет, но в колонии его завербовали на войну против Украины в "Шторм Z". Полгода он пробыл на передовой, где получил ранения и инвалидность.

В России на свободе оказался бывший осужденный людоед-сатанист, который получил 20 лет колонии за ритуальные убийства подростков. Он был завербован в "Шторм Z", воевал в Украине и был помилован Путиным. Об этом пишет российское издание 76.ru.

Сейчас осужденный Николай Оголобяк приехал на Родину в Ярославскую область.

Как писали местные СМИ, Николай Оголобяк с семью своими приятелями совершили ритуальные убийства 4 подростков.

28 июня 2008 года, вечером, члены группы собрались на квартире Николая (Графа) Оголобяка в поселке Текстили. После распития алкогольных напитков они решили посвятить в сатанисты члена группы — Ксению Ковалеву. Для этого они должны были принести в жертву животных, но в этот момент Николаю Оголобяку позвонили 15-летняя Ольга Пухова и 16-летняя Анна Горохова. Девушки были знакомы с Николаем и сообщили, что хотят зайти к нему в гости. Члены банды решили их принести в жертву вместо животных.

Девушек напоили и отвели на пустырь. Там по сигналу на них набросились и убили с помощью кинжалов. Над телами убитых произнесли специальную молитву, которую нашли в интернете, и расчленили их.

С убитых сняли скальпы, у одной из девушек вырезали сердце, у другой — грудь. Все это зажарили на огне и съели.

На следующий день в гости к Николаю Оголобяку пришла еще одна пара — 16-летние Андрей Сорокин и Варвара Кузьмина. Их также убили.

Убитые бандой сатанистов подростки

По свидетельствам свидетелей, когда убивали Сорокина, "Граф" Оголобяк вслух считал удары. Считал до тех пор, пока не нанес 666.

Участник "банды сатанистов" Николай Оголобяк должен был выйти на свободу не ранее 2028 года в возрасте 39 лет. Впрочем, в колонии его завербовали на войну против Украины, где он провоевал полгода. Когда получил ранения и инвалидность, его помиловал Путин.

Напомним, что президент РФ Владимир Путин секретным указом лично помиловал заклю ченных для дальнейшей их отправки в Украину в рядах ЧВК "Вагнер".

Напомним, что пленный "вагнеровец" рассказал о погибших гражданах РФ под Бахмутом. По словам наемника, командиры ЧВК "Вагнер" прибегают к расстрелам подчиненных, а раненых и убитых не вывозят.