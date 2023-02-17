Путин тайным указом лично помиловал зэков из ЧВК "Вагнер", — росСМИ

Сведения о помиловании завербованных прописаны в базе полиции ИБД-Ф, в которую вносится информация о том, какие преступления были совершены, когда человека осудили и освободили.

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Президент РФ Владимир Путин секретным указам лично помиловал заключенных для последующей их отправки в Украину в рядах ЧВК "Вагнер". Об этом 17 февраля в своем Telegram-канале сообщил спецкорреспондент русской службы ВВС Андрей Захаров.

В частности, в распоряжении журналиста-расследователя оказались сведения из базы данных полиции РФ.

По его словам, президент России Владимир Путин секретным указам лично помиловал зэков из ЧВК "Вагнер" для последующей их отправки в Украину. Соответствующая информация указана в базе данных ИБД-Ф, в которую вносятся сведения о том, какие преступления совершил человек, когда был осужден, где отбывал наказание и когда его освободили.

"Я попросил человека, имеющего доступ к ИБД-Ф, проверить пару зэков, которые засветились на видео с Пригожиным как пример социального лифта "Вагнера": позавчера в тюрьме — вчера на фронте — сегодня свободен. Один — убийца, другой, говоря дореволюционным языком, — разбойник. У обоих в ИБД-Ф стоит одна и та же пометка: "Освобожден от дальнейшего отбывания наказания на основании указа президента "О помиловании", — подчеркнул Захаров и добавил, что указы Владимира Путина датируется от 6 июля 2022 года.

В открытых источниках, по словам журналиста, нет никакой информации об указанных документах, подписанных президентом. Ближайшие опубликованные указы датированы 5 и 8 июля, и между ними — пять неопубликованных указов.

Захаров предполагает, что документы о помиловании от 6 июля не являются единственными, а юридически сама процедура, вероятно, проводится до отправки завербованных зэков на фронт. По словам журналиста, один из "вагнеровцев" досрочно оказался "на гражданке" осенью, поскольку во время боевых действий ему оторвало ногу.

"Другой появился на видео пригожинских медиа в начале января — как раз спустя шесть месяцев после того, как Владимир Путин помиловал его за готовность пойти и убивать своих соседей ради целей, которые четко не может сформулировать даже тот, кто начал эту войну", — резюмировал Захаров, комментируя помилование Путиным завербованных заключенных.

[ + – ] Зэки из ЧВК "Вагнер" были помилованы тайным указом Путина [ + – ] Зэки из ЧВК "Вагнер" были помилованы тайным указом Путина

Днем ранее, 16 февраля, российская правозащитница Ольга Романова сообщала, что Минобороны РФ занимается принудительной мобилизацией зэков, которых потом отправляют на войну в Украину.

Несколькими днями ранее появилась информация о том, что наемники ЧВК "Вагнер" засветились на территории Беларуси возле границы с Польшей.