Заметили в Барановичах: ЧВК "Вагнер" засветились в соседней с Украиной стране, — нардеп

"Вагнеровцы" были замечены в районе Барановичей — белорусского города, в районе которого мониторинговые группы в последние дни фиксируют активность ВС РФ.

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В районе Барановичей (Беларусь) была замечена группа наемников с опознавательными знаками ЧВК "Вагнер", которая сейчас воюет на территории Украины против украинских военных. Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале.

"Что там делают "вагнеровцы", пока неясно", — написал Гончаренко.

Он подчеркнул, что Барановичи расположены ближе к польской границе, чем к украинской. Кроме того, Барановичи — это западная Белорусь, самый протестный регион страны.

[ + – ] "Вагнеровцев" заметили в городе Барановичи, расположенном не так далеко от границы с Польшей

Российские военные в Беларуси: что говорят мониторинговые группы

По информации мониторинговой группы "Беларускі Гаюн", в течение суток на территории Беларуси действительно была зафиксирована как авиа, так и железнодорожная активность россиян, связанная с перемещениями военной техники и живой силы.

Так, авиационна активность наблюдалась на аэродромах "Мачулищи", "Лида", "Барановичи" и "Боровцы". Проходили тренировочные полеты самолетов и вертолетов ВВС РБ и ВКС РФ.

С аэродрома "Мачулищи" фиксировались полеты самолетов ДРЛО А-50У и МиГ-31К ВКС РФ.

На аэродром "Мачулищи" прилетал пассажирский самолет Ту-154М ВКС РФ. С аэродрома "Мачулищи" фиксировался вылет в Моздок (РФ) двух военно-транспортных самолетов Ил-76 ВКС РФ.

Мониторинговая группа также зафиксировала отдельные машины и небольшие колонны ВС РФ в Минске, Барановичах, а также на отдельных участках трасс Р2 и М1 (Барановичи — Минск).

[ + – ] Карта активности ВС РФ на территории Беларуси по состоянию на 14 февраля Фото: Беларускі Гаюн

Напомним, 14 февраля ЧВК "Вагнер" продвинулись в Красной Горе и на одной из окраин Бахмута. Представители военной разведки Минобороны Великобритании предполагают, что наемники ЧВК "Вагнер" за последние дни продвинулись на северной окраине Бахмута, а также в селе Красная Гора, которое расположено в нескольких километрах от прифронтового города.

Также Фокус писал о том, что ЧВК "Вагнер" готовят аннексию Косово. По словам президента частично признанной республики Косово Вьоса Османи, в страну уже около полугода контрабандой поставляют оружие и форму без опознавательных знаков, чтобы захватить территорию без объявления "спецопераций".