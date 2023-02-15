Помітили в Барановичах: ПВК "Вагнер" засвітилися у сусідній з Україною країні, — нардеп

"Вагнерівці" були помічені в районі Барановичів — білоруського міста, поблизу якого моніторингові групи останніми днями фіксують активність ЗС РФ.

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Поблизу Барановичів (Білорусь) було помічено групу найманців із розпізнавальними знаками ПВК "Вагнер", яка зараз воює на території України проти українських військових. Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко у своєму Telegram-каналі.

"Що там роблять "вагнерівці", поки що незрозуміло", — написав Гончаренко.

Він наголосив, що Барановичі розташовані ближче до польського кордону, ніж до українського. Крім того, Барановичі — це західна Білорусь, найпротестніший регіон країни.

[ + – ] "Вагнерівців" помітили у місті Барановичі, розташованому не так далеко від кордону з Польщею

Російські військові в Білорусі: що кажуть моніторингові групи

За інформацією моніторингової групи "Беларускі Гаюн", протягом доби на території Білорусі справді було зафіксовано як авіа, так і залізничну активність росіян, пов'язану з переміщеннями військової техніки та живої сили.

Так, авіаційна активність спостерігалася на аеродромах "Мачулищі", "Ліда", "Барановичі" та "Борівці". Проходили тренувальні польоти літаків і вертольотів ВПС РБ та ПКС РФ.

З аеродрому "Мачулищі" фіксувалися польоти літаків ДРЛС А-50У та МіГ-31К ПКС РФ.

На аеродром "Мачулищі" прилітав пасажирський літак Ту-154М ПКС РФ. З аеродрому "Мачулищі" фіксувався виліт у Моздок (РФ) двох військово-транспортних літаків Іл-76 ПКС РФ.

Моніторингова група також зафіксувала окремі машини та невеликі колони ЗС РФ у Мінську, Барановичах, а також на окремих ділянках трас Р2 та М1 (Барановичі — Мінськ).

[ + – ] Карта активності ЗС РФ на території Білорусі станом на 14 лютого Фото: Беларускі Гаюн

Нагадаємо, 14 лютого ПВК "Вагнер" просунулися у Красній Горі та на одній з околиць Бахмута. Представники військової розвідки Міноборони Великої Британії припускають, що найманці ПВК "Вагнер" за останні дні просунулися на північній околиці Бахмута, а також у селі Красна Гора, що за кілька кілометрів від прифронтового міста.

Також Фокус писав про те, що ПВК "Вагнер" готують анексію Косово. За словами президентки частково визнаної республіки Косово Вйоси Османі, в країну вже майже пів року контрабандою постачають зброю та форму без розпізнавальних знаків, щоб захопити територію без оголошення "спецоперацій".