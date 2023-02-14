ПВК "Вагнер" просунулася в Червоній Горі та на одній з околиць Бахмута, — розвідка Британії

ЗС РФ, як зазначають у відомстві, також ведуть наступальні дії в районі Кремінної та Сватового, але росіяни на сьогоднішній день не накопичили достатньої кількості штурмових сил, здатних прорвати оборону ЗСУ на кількох напрямках.

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Протягом останніх трьох днів штурмові загони ПВК "Вагнер", ймовірно, досягли успіхів на північній околиці Бахмута і селі Червона Гора. Про це йдеться у новому звіті військової розвідки Міноборони Великої Британії від 14 лютого.

У відомстві припускають, що найманці ПВК "Вагнер" за останні дні просунулися на північній околиці Бахмута, а також у селі Червона Гора, що за кілька кілометрів від прифронтового міста.

Незважаючи на часткові успіхи росіян, на Бахмутському напрямі продовжується організована оборона Збройних сил України. Британські розвідники також вважають, що ЗС РФ не змогли досягти значного прогресу під час наступу на південь від Бахмуту.

У своєму звіті відомство окремо коментує ще одні штурмові дії, які російські війська здійснюють на Луганщині.

"На півночі, на напрямку Кремінна-Сватове Луганської області, російські сили докладають постійних наступальних зусиль, хоча кожна локальна атака залишається занадто нечисленною для досягнення значного прориву. Росія має намір переломити деякі успіхи, досягнуті Силами оборони України у вересні-листопаді 2022 року. Існує реальна можливість того, що їхньою найближчою метою є просування на захід до річки Жеребець", — йдеться у звіті розвідки Великої Британії.

Відомство, коментуючи ситуацію на Донбасі, дійшло висновку, що російські війська отримали від командування наказ здійснювати наступ на кількох напрямках фронту. Однак ЗС РФ до цього часу не накопичили достатньої кількості штурмових сил, здатних прорвати оборону ЗСУ і домогтися тактичних успіхів.

[ + – ] Найманці ПВК "Вагнер" досягли успіхів у Червоній Горі та на одній з околиць Бахмута

Декількома днями раніше в ЗМІ з'явилася інформація про підрив мосту на автомобільній трасі Т0405, яка з'єднує Бахмут і Костянтинівку.

Також Фокус у своєму матеріалі детально розповідав, що відбувається зараз на Бахмутському напрямку та які населені пункти ЗС РФ намагаються штурмувати.