ЧВК "Вагнер" продвинулись в Красной Горе и на одной из окраин Бахмута, — разведка Британии

ВС РФ, как отмечают в ведомстве, также ведут наступательные действия в районе Кременной и Сватово, но россияне на сегодняшний день не накопили достаточное количество штурмовых сил, способных прорвать оборону ВСУ на нескольких направлениях.

Related video

В течение последних трех дней штурмовые отряды ЧВК "Вагнер", вероятно, добились успехов на северной окраине Бахмута и селе Красная Гора. Об этом говорится в новом отчете военной разведки Минобороны Великобритании от 14 февраля.

В ведомстве предполагают, что наемники ЧВК "Вагнер" за последние дни продвинулись на северной окраине Бахмута, а также в селе Красная Гора, которое расположено в нескольких километрах от прифронтового города.

Несмотря на частичные успехи россиян, на Бахмутском направлении продолжается организованная оборона Вооруженных сил Украины. Британские разведчики также считают, что ВС РФ не смогли достичь значительного прогресса во время наступления к югу от Бахмута.

В своем отчете ведомство отдельно комментирует еще одни штурмовые действия, которые российские войска осуществляют на Луганщине.

"На севере, на направлении Кременная-Сватово Луганской области, российские силы предпринимают постоянные наступательные усилия, хотя каждая локальная атака остается слишком малочисленной для достижения значительного прорыва. Россия намерена переломить некоторые успехи, достигнутые Силами обороны Украины в сентябре-ноябре 2022 года. Существует реальная возможность того, что их ближайшей целью является продвижение на запад к реке Жеребец", — говорится в отчете разведки Великобритании.

Ведомство, комментируя ситуацию на Донбассе, пришло к выводу, что российские войска получили от командования приказ осуществлять наступление на нескольких направлениях фронта. Однако ВС РФ к этому времени не накопили достаточное количество штурмовых сил, способных прорвать оборону ВСУ и добиться тактических успехов.

[ + – ] Наемники ЧВК "Вагнер" добились успехов в Красной Горе и на одной из окраин Бахмута

Несколькими днями ранее в СМИ появилась информация о подрыве моста на автомобильной трассе Т0405, которая соединяет Бахмут и Константиновку.

Также Фокус в своем материале детально рассказывал, что происходит сейчас на Бахмутском направлении и какие населенные пункты ВС РФ пытаются штурмовать.