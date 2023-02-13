На Донбассе подорвали мост, соединяющий Бахмут и Константиновку, — СМИ (видео)

Как пишут журналисты, это было сделано для "предотвращения непредвиденных ситуаций". Украинское командование пока что не прокомментировало эту информацию.

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На автомобильной дороге Т0504, соединяющей Бахмут и Константиновку Донецкой области, был подорван мост через канал "Северский Донец — Донбасс". Об этом сообщает издание "Восточный вариант" со ссылкой на соцсети.

Подорванный мост находится на западе от села Ивановское, что недалеко от Бахмута. Как пишут журналисты, это было сделано для "предотвращения непредвиденных ситуаций".

Отметим, что Генштаб пока что не комментировал эту информацию. В утренней сводке за 13 февраля сказано, что основные усилия ВС РФ сосредоточили на наступлении на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Новопавловском направлениях.

В командовании заявили, что украинские военные отбили атаки россиян в районе Гряниковки Харьковской области, Кременной и Белогоровки Луганской области, Выемки, Федоровки, Бахмута, Клещеевки и Ивановского Донецкой области, возле которого, вероятно, и был подорван мост.

Напомним, 12 февраля стало известно, что Бахмут закрывают для въезда гражданских из-за активности российских диверсантов. Желающим передать гуманитарную помощь в Бахмут необходимо будет оставить ее в Константиновке, откуда ее заберут украинские военные.

Спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый рассказал, что на Бахмутском направлении российские войска действуют тактикой малых групп, пытаются подойти к позициям Сил обороны и завязать ближний бой.

10 февраля в разведке Британии сообщили, что ВС РФ, вероятно, достигли тактических успехов в Бахмуте и смогли продвинуться на 2-3 км. В то же время наступление российских военных под Угледаром захлебнулось, так как в бой были брошены неопытные подразделения.