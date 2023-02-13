На Донбасі підірвали міст, який сполучає Бахмут і Костянтинівку, — ЗМІ (відео)

Як пишуть журналісти, це зроблено для "запобігання непередбаченим ситуаціям". Українське командування поки не прокоментувало цю інформацію.

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На автомобільній дорозі Т0504, що з'єднує Бахмут та Костянтинівку Донецької області, було підірвано міст через канал "Сіверський Донець — Донбас". Про це повідомляє видання "Східний варіант" із посиланням на соцмережі.

Підірваний міст знаходиться на заході від села Іванівське, що неподалік від Бахмута. Як пишуть журналісти, це зроблено для "запобігання непередбаченим ситуаціям".

Зазначимо, що Генштаб наразі не коментував цю інформацію. У ранковому зведенні за 13 лютого сказано, що основні зусилля ЗС РФ зосередили на наступі на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Новопавлівському напрямках.

У командуванні заявили, що українські військові відбили атаки росіян у районі Гряниківки Харківської області, Кремінної та Білогорівки Луганської області, Виїмки, Федорівки, Бахмута, Кліщіївки та Іванівської Донецької області, біля якого, ймовірно, був підірваний міст.

Нагадаємо, 12 лютого стало відомо, що Бахмут закривають для в'їзду цивільних через активність російських диверсантів. Охочим передати гуманітарну допомогу до Бахмуту, необхідно буде залишити її в Костянтинівці, звідки її заберуть українські військові.

Спікер Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий розповів, що на Бахмутському напрямку російські війська діють тактикою малих груп, намагаються підійти до позицій Сил оборони та зав'язати ближній бій.

10 лютого у розвідці Британії повідомили, що ЗС РФ, ймовірно, досягли тактичних успіхів у Бахмуті і змогли просунутися на 2-3 км. У той самий час наступ російських військових під Вугледаром захлинулося, оскільки у бій було кинуто недосвідчені підрозділи.