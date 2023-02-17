Путін таємним указом особисто помилував зеків із ПВК "Вагнер", — росЗМІ

Відомості про помилування завербованих прописані в базі поліції ІБД-Ф, до якої вноситься інформація про те, які злочини були скоєні, коли людину засудили та звільнили.

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Президент РФ Володимир Путін секретним указом особисто помилував ув'язнених для подальшого їх відправлення в Україну в лавах ПВК "Вагнер". Про це 17 лютого у своєму Telegram-каналі повідомив спецкореспондент російської служби ВВС Андрій Захаров.

Зокрема, у розпорядженні журналіста-розслідувача опинилися відомості з бази даних поліції РФ.

За його словами, президент Росії Володимир Путін секретним указом особисто помилував зеків із ПВК "Вагнер" для подальшого їх відправлення в Україну. Відповідна інформація зазначена в базі даних ІБД-Ф, до якої вносяться відомості про те, які злочини вчинила людина, коли була засуджена, де відбувала покарання і коли її звільнили.

"Я попросив людину, яка має доступ до ІБД-Ф, перевірити кількох зеків, які засвітилися на відео з Пригожиним як приклад соціального ліфта "Вагнера": позавчора у в'язниці — вчора на фронті — сьогодні вільний. Один — убивця, інший, говорячи дореволюційною мовою, — розбійник. В обох в ІБД-Ф стоїть одна й та сама позначка: "Звільнено від подальшого відбування покарання на підставі указу президента "Про помилування"", — підкреслив Захаров і додав, що укази Володимира Путіна датуються від 6 липня 2022 року.

У відкритих джерелах, за словами журналіста, немає жодної інформації про зазначені документи, підписані президентом. Найближчі опубліковані укази датовані 5 та 8 липня, і між ними п'ять неопублікованих указів.

Захаров припускає, що документи про помилування від 6 липня не є єдиними, а юридично сама процедура, ймовірно, проводиться до відправлення завербованих зеків на фронт. За словами журналіста, один із "вагнерівців" достроково опинився "на цивілці" восени, оскільки під час бойових дій йому відірвало ногу.

"Інший з'явився на відео пригожинських медіа на початку січня — якраз через шість місяців після того, як Володимир Путін помилував його за готовність піти і вбивати своїх сусідів заради цілей, які чітко не може сформулювати навіть той, хто розпочав цю війну", — резюмував Захаров, коментуючи помилування Путіним завербованих в'язнів.

[ + – ] Зеки з ПВК "Вагнер" були помиловані таємним указом Путіна [ + – ] Зеки з ПВК "Вагнер" помилували таємний указом Путіна

На день раніше, 16 лютого, російська правозахисниця Ольга Романова повідомляла, що Міноборони РФ займається примусовою мобілізацією зеків, яких потім відправляють на війну в Україну.

Декількома днями раніше з'явилася інформація про те, що найманці ПВК "Вагнер" засвітилися на території Білорусі біля кордону з Польщею.