Міноборони РФ примусово мобілізує зеків на війну, – правозахисниця

За словами Ольги Романової, представники Міноборони РФ, на відміну від вагнерівців, набирають людей примусово. І можуть приїхати за ув'язненими будь-якої миті.

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Російське Міністерство оборони проводить у в'язницях примусову мобілізацію тих, хто відбуває покарання, щоб відправити їх на війну проти України. Про це повідомила російська правозахисниця та засновниця громадського руху "Русь сидящая" Ольга Романова.

Із посиланням на свої джерела у в'язниці міста Салават вона повідомила, що туди вже двічі приїжджали вербувальники з ПВК "Вагнер", які набирали добровольців на війну проти України.

"У жовтні прилітав Пригожин особисто, забрали понад 300 людей, повернулися в січні, забрали 20. Набір був добровільний", — йдеться у повідомленні. Водночас деяких, хто погодився, не взяли на війну з тих чи інших причин.

Джерела Романової заявляють, що тепер у в'язницю приїжджають представники Міноборони РФ і забирають на війну без згоди людини, яка відбуває термін.

"Можуть приїхати будь-коли. Нікого вони не повідомляють і засуджених не готують. Але найстрашніше, що забирають на війну без згоди самого засудженого", — йдеться у повідомленні.

У спецвідділі готують списки тих, хто раніше проходив службу в армії або був військовозобов'язаним, далі ці списки передають представникам Міноборони РФ. "А представники військового відомства приїжджають до колонії, зачитують прізвища і одразу забирають для участі у війні", — повідомляють джерела.

"Такі ж повідомлення приходять з тамбовських, волгоградських, сибірських зон. Поки ж забирають тих, хто більш-менш схожий на військовозобов'язаного. Кажуть, потім повернуться за рештою", — написала Романова.

Нагадаємо 14 лютого видання CNN з посиланням на самих ув'язнених та українську розвідку повідомило, що вербуванням російських ув'язнених замість ПВК "Вагнер" почало займатися безпосередньо Міністерство оборони РФ.

Також раніше повідомлялося, що за інформацією журналістів Belligcat, в Україні ліквідовано три російські кримінальні авторитети 90-х.