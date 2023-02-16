Минобороны РФ принудительно мобилизирует зеков на войну, — правозащитница

По словам Ольги Романовой, представители Минобороны РФ, в отличие от "вагнеровцев", набирают людей принудительно. И могут приехать за заключенными в любой момент.

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Российское Министерство обороны проводит в тюрьмах принудительную мобилизацию отбывающих наказание, чтобы отправить их на войну против Украины. Об этом сообщила российская правозащитница и основатель общественного движения "Русь сидящая" Ольга Романова.

Со ссылкой на свои источники в тюрьме города Салават она сообщила, что туда уже два раза приезжали вербовщики из ЧВК "Вагнер", которые набирали добровольцев на войну против Украины.

"В октябре прилетал Пригожин лично, забрали больше 300 человек, вернулись в январе, забрали 20. Набор был добровольный", — говориться в сообщении. При это некоторых согласившихся не взяли на войну по тем или иным причинам.

Источники Романовой заявляют, что теперь в тюрьму приезжают представители Минобороны РФ и забирают на войну без согласия отбывающего срок человека.

"Могут приехать в любое время. Никого они не уведомляют и осужденных не готовят. Но самое страшное, что забирают на войну без согласия самого осужденного", — говориться в сообщении.

В спецотделе готовят списки тех, кто ранее проходил службу в армии или был военнообязанным, далее эти списки передают представителям Минобороны РФ. "А представители военного ведомства приезжают в колонию, зачитывают фамилии и сразу забирают для участия в войне", — сообщают источники.

"Такие же сообщения приходят из тамбовских, волгоградских, сибирских зон. Пока все ж забирают тех, кто более или менее похож на военнообязанного. Говорят, потом вернутся за остальными", — написала Романова.

Напомним 14 февраля издание CNN со ссылкой на самих заключенных и украинскую разведку сообщило, что вербовкой российских заключенных вместо ЧВК "Вагнер" начало заниматься непосредственно Министерство обороны РФ.

Также ранее сообщалось, что по информации журналистов Belligcat, в Украине ликвидированы три российских криминальных авторитета 90-х.