Вместо ЧВК "Вагнер" вербовкой заключенных занялось Минобороны РФ, — CNN

По информации журналистов, российское Минобороны не будет привлекать на войну так много заключенных, как это делала ЧВК "Вагнер", но также будет использовать их в качестве "пушечного мяса".

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Вербовкой российских заключенных вместо ЧВК "Вагнер" начало заниматься непосредственно Министерство обороны РФ. Об этом сообщает издание CNN со ссылкой на самих заключенных и украинскую разведку.

Напомним, что 9 февраля владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил о якобы прекращении вербовки заключенных в организацию для участия в войне против Украины. При этом подтвердить его слова нечем, а сам Пригожин не назвал причину такого решения.

Телеканал CNN поговорил с несколькими заключенными из подразделения 08807. Все заключенные утверждают, что их на войну в Украину завербовали представители Министерства обороны РФ. Некоторые имели документы о том, что они приписаны к террористической группировке "ЛНР", которая подчиняется Минобороны РФ. Подразделение 08807 было переброшено в октябре на передовую в районе Соледара для штурма украинских позиций и понесло большие потери.

По данным телеканала, заключенных продолжают казнить за "провинности" так же, как это делали в ЧВК "Вагнер".

Журналисты привели голосовое сообщение заключенного Виктора Севальнева, "сослуживцы" которого в большей части погибли под Соледаром.

"Меня ведут на расстрел. Я потерял там много людей. Помните об этом: не посылайте сюда больше людей. Хватит, они хотят нас всех убить", – сказал Севальнев жене в своем последнем голосовом сообщении.

Перед этим он писал своей жене, находясь в больнице, что его могут забрать прямо с больничной койки чиновники Минобороны, чтобы казнить. Тело Севальнева вернули жене через несколько дней, при этом оно было в закрытом гробу.

В свою очередь сотрудники украинской разведки подтвердили журналистам, что последние захваченные боевики заявили о работе непосредственно под руководством Минобороны РФ.

Представитель ГУР Андрей Усов в беседе с журналистами сказал, что "они подчеркивают нам, что они не "Вагнер", что они были официально приглашены Министерством обороны". Представитель разведки уверен, что в этой смене стратегии есть "отголоски внутренних раздоров среди российского военного руководства", и что российская военная иерархия, министр Сергей Шойгу и новый командующий войной против Украины Валерий Герасимов создают ресурс осужденных, который они могут напрямую контролировать через собственные "частные компании" министерства.

Он добавил, что у Минобороны значительно меньше заключенных, но использовать они их будут точно также в качестве "пушечного мяса".

Напомним, 14 февраля Фокус со ссылкой на The New York Times сообщал, что российский военнопленный из ЧВК "Вагнер" рассказал, как украинские военные уничтожили его отряд в районе Бахмута. По ого словам, из 10 человек в живых остались двое – он, который попал в плен, и его товарищ, убежавший назад к россиянам.

Кроме того, Фокус ранее информировал, что по информации журналистов Belligcat, в Украине ликвидированы три российских криминальных авторитета 90-х. По информации расследователей, уголовники воевали в составе ЧВК "Вагнер". Они попали на войну несмотря на уверения владельца группировки Евгения Пригожина не вербовать лиц старше 50-и лет.