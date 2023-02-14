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Военный Фокус Российско-украинская война

Вместо ЧВК "Вагнер" вербовкой заключенных занялось Минобороны РФ, — CNN

ЧВК "Вагнер", Минобороны РФ, Шойгу, Пригожин, заключенные
Фото: Getty Images | Вместо ЧВК "Вагнер" вербовкой заключенных занялось Минобороны РФ

По информации журналистов, российское Минобороны не будет привлекать на войну так много заключенных, как это делала ЧВК "Вагнер", но также будет использовать их в качестве "пушечного мяса".

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Вербовкой российских заключенных вместо ЧВК "Вагнер" начало заниматься непосредственно Министерство обороны РФ. Об этом сообщает издание CNN со ссылкой на самих заключенных и украинскую разведку.

Напомним, что 9 февраля владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил о якобы прекращении вербовки заключенных в организацию для участия в войне против Украины. При этом подтвердить его слова нечем, а сам Пригожин не назвал причину такого решения.

Телеканал CNN поговорил с несколькими заключенными из подразделения 08807. Все заключенные утверждают, что их на войну в Украину завербовали представители Министерства обороны РФ. Некоторые имели документы о том, что они приписаны к террористической группировке "ЛНР", которая подчиняется Минобороны РФ. Подразделение 08807 было переброшено в октябре на передовую в районе Соледара для штурма украинских позиций и понесло большие потери.

По данным телеканала, заключенных продолжают казнить за "провинности" так же, как это делали в ЧВК "Вагнер".

Журналисты привели голосовое сообщение заключенного Виктора Севальнева, "сослуживцы" которого в большей части погибли под Соледаром.

"Меня ведут на расстрел. Я потерял там много людей. Помните об этом: не посылайте сюда больше людей. Хватит, они хотят нас всех убить", – сказал Севальнев жене в своем последнем голосовом сообщении.

Перед этим он писал своей жене, находясь в больнице, что его могут забрать прямо с больничной койки чиновники Минобороны, чтобы казнить. Тело Севальнева вернули жене через несколько дней, при этом оно было в закрытом гробу.

В свою очередь сотрудники украинской разведки подтвердили журналистам, что последние захваченные боевики заявили о работе непосредственно под руководством Минобороны РФ.

Представитель ГУР Андрей Усов в беседе с журналистами сказал, что "они подчеркивают нам, что они не "Вагнер", что они были официально приглашены Министерством обороны". Представитель разведки уверен, что в этой смене стратегии есть "отголоски внутренних раздоров среди российского военного руководства", и что российская военная иерархия, министр Сергей Шойгу и новый командующий войной против Украины Валерий Герасимов создают ресурс осужденных, который они могут напрямую контролировать через собственные "частные компании" министерства.

Он добавил, что у Минобороны значительно меньше заключенных, но использовать они их будут точно также в качестве "пушечного мяса".

Напомним, 14 февраля Фокус со ссылкой на The New York Times сообщал, что российский военнопленный из ЧВК "Вагнер" рассказал, как украинские военные уничтожили его отряд в районе Бахмута. По ого словам, из 10 человек в живых остались двое – он, который попал в плен, и его товарищ, убежавший назад к россиянам.

Кроме того, Фокус ранее информировал, что по информации журналистов Belligcat, в Украине ликвидированы три российских криминальных авторитета 90-х. По информации расследователей, уголовники воевали в составе ЧВК "Вагнер". Они попали на войну несмотря на уверения владельца группировки Евгения Пригожина не вербовать лиц старше 50-и лет.