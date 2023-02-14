Замість ПВК "Вагнер" вербуванням ув'язнених зайнялося Міноборони РФ, — CNN

За інформацією журналістів, російське Міноборони не залучатиме на війну так багато ув'язнених, як це робила ПВК "Вагнер", але також використовуватиме їх як "гарматне м'ясо".

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Вербуванням російських ув'язнених замість ПВК "Вагнер" почало займатися безпосередньо Міністерство оборони РФ. Про це повідомляє видання CNN із посиланням на самих ув'язнених та українську розвідку.

Нагадаємо, що 9 лютого власник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин заявив про нібито припинення вербування ув'язнених в організацію для участі у війні проти України. При цьому підтвердити його слова немає чим, а сам Пригожин не назвав причини такого рішення.

Телеканал CNN поговорив із кількома ув'язненими з підрозділу 08807. Усі ув'язнені стверджують, що їх на війну в Україну завербували представники Міністерства оборони РФ. Деякі мали документи про те, що вони приписані до терористичного угруповання "ЛНР", яке підпорядковується Міноборони РФ. Підрозділ 08807 був перекинутий у жовтні на передову в районі Соледара для штурму українських позицій і зазнав великих втрат.

За даними телеканалу, ув'язнених продовжують страчувати за "провини" так само, як це робили в ПВК "Вагнер".

Журналісти навели голосове повідомлення ув'язненого Віктора Севальнєва, "товариші по службі" якого здебільшого загинули під Соледаром.

"Мене ведуть на розстріл. Я втратив там багато людей. Пам'ятайте про це: не посилайте сюди більше людей. Досить, вони хочуть нас усіх вбити", — сказав Севальнєв дружині у своєму останньому голосовому повідомленні.

Перед цим він писав своїй дружині, перебуваючи в лікарні, що його можуть забрати прямо з лікарняного ліжка чиновники Міноборони, щоб стратити. Тіло Севальнєва повернули дружині через кілька днів, при цьому воно було в закритій труні.

Водночас співробітники української розвідки підтвердили журналістам, що останні захоплені бойовики заявили про роботу безпосередньо під керівництвом Міноборони РФ.

Представник ГУР Андрій Усов у бесіді з журналістами сказав, що "вони підкреслюють нам, що вони не "Вагнер", що вони були офіційно запрошені Міністерством оборони". Представник розвідки впевнений, що в цій зміні стратегії є " відлуння внутрішніх суперечок серед російського військового керівництва", і що російська військова ієрархія, міністр Сергій Шойгу і новий командувач війною проти України Валерій Герасимов створюють ресурс засуджених, який вони можуть безпосередньо контролювати через власні "приватні компанії" міністерства.

Він додав, що у Міноборони значно менше ув'язнених, але використовувати вони їх будуть аналогічно як "гарматне м'ясо".

Нагадаємо, 14 лютого Фокус із посиланням на The New York Times повідомляв, що російський військовополонений із ПВК "Вагнер" розповів, як українські військові знищили його загін у районі Бахмута. За його словами, з 10 людей в живих залишилися двоє — він, який потрапив у полон, і його товариш, який втік назад до росіян.

Крім того, Фокус раніше інформував, що за інформацією журналістів Belligcat, в Україні ліквідовано три російські кримінальні авторитети 90-х. За інформацією розслідувачів, карні злочинці воювали у складі ПВК "Вагнер". Вони потрапили на війну, незважаючи на запевнення власника угруповання Євгена Пригожина не вербувати осіб віком понад 50 років.