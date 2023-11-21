25 авиабомб за 1,5 часа: россияне днем снова обстреляли Херсонскую область (фото)

За полтора часа управляемые авиабомбы снова накрыли Бериславский район на правом берегу Днепра и Каховский район — на левобережье Херсонщины.

Российская Федерация за полтора часа днем 21 ноября сбросила на Херсонскую область 25 управляемых авиабомб. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

По информации главы администрации, обстрел продолжался с 11:20 до 13:00. Есть пострадавшие и разрушения.

"Враг сбросил их (бомбы. — Ред.) на населенные пункты Бериславского и Каховского районов. В результате атаки, по предварительным данным, пострадали два человека", — подчеркнул Прокудин.

И уточнил, что в Бериславе ранение получил 74-летний мужчина, в Новобериславе – 54-летний местный житель. Им оказывают медпомощь.

Обстрелы Херсона

Российские войска ежедневно и по несколько раз обстреливают Херсон со стороны временно оккупированной части Херсонской области — левого берега Днепра.

Так, 19 ноября оккупанты обстреляли многоэтажку в Херсоне — 3-летний ребенок получил ранения, когда гулял на улице с бабушкой. Еще трое взрослых тоже пострадали.

18 ноября в Херсоне из-за обстрела ранения получил волонтер.

Кроме того, российские войска, кроме правобережья, начали обстреливать и левобережье Херсонщины. Таким образом, по данным ОВА, они пытаются остановить украинские войска после закрепления на нескольких плацдармах на оккупированной территории региона.

Напомним, Фокус писал, что украинские войска "подвинули" ВС РФ на 3–8 километров от Днепра на левобережье Херсонской области. Из-за этого вражеские минометные расчеты не достают до правого берега.

По данным аналитиков Института изучения войны (ISW), подразделения Сил обороны продолжают продвигаться на левом берегу Херсонского направления. В частности, возле населенного пункта Крынки, где идут бои, украинским защитникам удалось расширить зону контроля.