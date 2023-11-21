Планировал выступление в Госдуме: перед мятежом Пригожин хотел вернуть расположение Путина, — росСМИ

По информации российских СМИ, накануне своего мятежа Евгений Пригожин хотел принять участие в круглом столе в Госдуме и раскритиковать военное руководство.

Бывший глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин планировал перед своим мятежом выступить во время круглого стола в Госдуме, чтобы вернуть расположение Путина. Об этом пишет The Moscow Times.

Как пишет издание, 23 июня в Думе собрался круглый стол, во время которого депутаты от партии "Справедливая Россия — Патриоты — За правду" раскритиковали российское правительство из-за недостаточной поддержки своей армии. Отмечается, что эта партия была лояльной к ЧВК "Вагнер" и несколько раз пыталась легализовать частную военную компанию.

Кроме того, сообщается, что председатель партии Сергей Миронов неоднократно говорил о своих дружеских отношениях с Евгением Пригожиным.

Ссылаясь на собственные источники издание отмечает, что именно на этот круглый стол Пригожин хотел лично приехать. Он планировал раскритиковать руководство армии и рассказать об истинном количестве жертв.

"Пригожину нужна была статусная, официальная площадка с гербом. По задумке, в таком случае его заявления без цензуры точно бы принесли и положили прямо на стол к Путину", — рассказали источники издания.

Собственно, из-за своих публичных заявлений о недостатке боеприпасов и критики военного руководства, он "лишился прямого доступа к Путину". Поэтому приняв участие в этом круглом столе он надеялся вернуть расположение российского президента.

Сообщается, что весной экс-руководитель ЧВК "Вагнер" обращался к спикеру Госдумы с просьбой разрешить выступить с трибуны, однако ему отказали. Также Пригожин пытался договориться о выступлении через партию "Справедливая Россия".

Источники издания сказали, что за день до запланированного круглого стола Евгений Пригожин отказался участвовать в круглом столе и объявил о "Марше справедливости".

Напомним, 23 июня глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил о восстании против военного руководства России. Вооруженные боевики намеревались дойти до Москвы, однако так этого и не сделали.

Отметим, как писали российские СМИ, Пригожин погиб 23 августа в результате падения самолета, на котором он летел. Тогда же медиа Grey Zone писали, что самолет с экс-руководителем ЧВК "Вагнер" был сбит российской противовоздушной обороной.