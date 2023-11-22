Поражение Украины навлечет на Европу "чуму", ведь РФ готовится к тотальной войне, — эксперт

Военный эксперт Хэмиш де Бреттон-Гордон считает, что террористические группировки Ближнего Востока несут угрозу, однако у них нет тех возможностей, которые есть у России. В первую очередь, речь идет о ядерном оружии.

Несмотря на боевые действия в Секторе Газа, война в Украине имеет куда большее влияние на судьбу Европы. Об этом заявил бывший офицер армии Великобритании, военный эксперт Хэмиш де Бреттон-Гордон в колонке для The Telegraph.

По его словам, террористические группировки Ближнего Востока несут угрозу, однако у них нет тех возможностей, которые есть у России. В первую очередь, речь идет о ядерном оружии.

В статье говорится, что Россия движется к "тотальной войне". Кремль готов бросить свою молодежь в мясорубку в Украине. Более того, президент РФ Владимир Путин не проиграет "выборы" в 2024 году.

"Запасы западного оружия и боеприпасов иссякают и, очевидно, перенаправляются в восточное Средиземноморье. Выборы в США и Великобритании в следующем году могут оказаться фатальными для продолжающегося потока вооружений", — написал Хэмиш де Бреттон-Гордон.

Он отметил, что никто не думал, что в XXI веке чистая численность солдат будет иметь такое серьезное значение. За 20 месяцев войны в Украине Россия потеряла более 300 000 солдат. Однако Путин изолирован от политических последствий этих потерь.

Хэмиш де Бреттон-Гордон считает, что Запад должен активнее поставлять Украине военную технику, включая истребители.

"Прежде всего, мы на Западе должны осознать, что именно события в Европе будут определять нашу судьбу в гораздо большей степени, чем события в восточном Средиземноморье. Мы должны предоставить все, что нужно Украине для победы", — считает эксперт.

В противном случае, как сообщил Хэмиш де Бреттон-Гордон, возможное поражение Украины навлечет на Европу "чуму", которую она не видела с 1939 года.

Ранее сообщалось, что Иран может планировать предоставление России баллистических ракет малой дальности. В октябре Тегеран и Москва заявляли, что ракетное эмбарго ООН против Ирана уже закончилось. Это открывает для Кремля возможность открыто приобрести у этого государства баллистические ракеты и предоставлять ракетные технологии.