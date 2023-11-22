Северная Корея заявила, что успешно запустила военный спутник-шпион в космос, — СМИ (фото)

В КНДР сообщили, что военный спутник-шпион под названием Malligyong-1 вышел на орбиту Земли. Для операции использовался пусковой комплекс Сохаэ возле границы с Китаем.

Северная Корея заявила, что успешно запустила спутник-шпион в космос. За этим процессом лично наблюдал глава КНДР Ким Чен Ын, пишет BBC.

Так, Государственное информационное агентство КНДР сообщило, что военный спутник-шпион под названием Malligyong-1 вышел на орбиту Земли. В КНДР заявили, что для операции использовался пусковой комплекс Сохаэ на северо-западе страны, недалеко от границы с Китаем.

По словам журналистов, другие страны уже отреагировали. Так, премьер-министр Японии Фумио Кишида осудил запуск спутника, который, к тому же, пролетел над префектурой Окинава, а затем продолжил движение в сторону Тихого океана.

Сообщается, что правительство Японии решило объявить кратковременное чрезвычайное предупреждение, а жителей префектуры призвали пройти в укрытие.

В материале говорится, что в 2023 году Северная Корея уже дважды пыталась вывести свой военный спутник на орбиту Земли, однако все предыдущие попытки были неудачными. Пхеньян предупредил Токио о том, что готовится третья попытка, однако запуск произошел раньше назначенного срока.

"Даже если целью является запуск спутника, использование технологии баллистических ракет является явным нарушением соответствующих резолюций Совбеза", — сказал Кишида.

Также отреагировали и в США. Белый дом назвал действие КНДР "Наглым нарушением" нескольких резолюций ООН. Южная Корея также заявила, что возобновит наблюдение вдоль своей границы с Севером.

Напомним, что 15 ноября сообщалось, что в КНДР провели испытания "нового типа" твердотопливного двигателя для баллистических ракет. Испытание твердотопливного реактивного двигателя произошло на фоне визита российской делегации, которая должна провести переговоры с Пхеньяном в области торговли, экономики, науки и техники.