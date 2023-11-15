В КНДР провели испытания "нового типа" твердотопливного двигателя для баллистических ракет

Испытание твердотопливного реактивного двигателя произошло на фоне визита российской делегации, которая должна провести переговоры с Пхеньяном в области торговли, экономики, науки и техники.

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Северная Корея разработала и успешно провела наземные испытания "сверхмощного твердотопливного реактивного двигателя" для новой баллистической ракеты средней дальности. В частности испытывались двигатели первой и второй ступени 11 и 14 ноября соответственно. Об этом сообщило северокорейское новостное агентство ЦТАК.

В публикации пропагандистского издания говорится, что баллистические ракеты промежуточного класса имеют для безопасности КНДР важное стратегическое значение.

Обозреватели The Defence Post отметили, что твердотопливные ракеты, как правило, имеют более высокий уровень простоты эксплуатации и безопасности по сравнению с жидкотопливными. Они не требуют заправки топливом перед запуском, что делает их более сложными для обнаружения и уничтожения, а также более быстрыми в применении.

"Испытание более технологичной твердотопливной ракеты было одной из главных целей северокорейского лидера Ким Чен Ына в рамках кампании по модернизации вооруженных сил, о которой он объявил в своем новогоднем докладе", — пишут обозреватели.

Важно

Ким Чен Ын похвастался Шойгу запрещенными ООН баллистическими ракетами, — Reuters

Вместе с тем испытания прошли на фоне визита российской делегации во главе с министром природных ресурсов РФ Александром Козловым, которая посетит Пхеньян для проведения переговоров о сотрудничестве в области торговли, экономики, науки и техники.

Таким образом данные события свидетельствуют о реализации шагов в области военного сотрудничества Москвы и Пхеньяна, в свете состоявшегося в сентябре саммита лидера Северной Кореи Ким Чен Ына и президента России Владимира Путина.

Ранее сообщалось, что по мнению министра обороны США Ллойда Остина, Китай и Россия помогают КНДР наращивать свой потенциал, позволяя ей обходить санкции Совета Безопасности ООН. Он выразил обеспокоенность ростом военного сотрудничества между Россией и КНДР в последнее время.