Кремль пытается успокоить россиян из-за успехов ВСУ на Херсонщине, – ISW (карта)

По словам аналитиков, российские военкоры продолжают признавать присутствие украинских войск на левом берегу Днепра в Херсонской области. Они жалуются, что оккупанты не могут выдавить их оттуда.

В Минобороны России пытаются унять истерику россиян из-за операции ВСУ на левом берегу Херсонской области. Об этом заявили аналитики Института изучения войны (ISW).

В отчете от 21 ноября говорится, что министр обороны РФ Сергей Шойгу выступил на коллегии Минобороны России. Во время мероприятия он заявил, что российские силы препятствовали всем попыткам ВСУ провести десантные операции на Херсонском направлении. По его словам, украинские войска якобы несут колоссальные потери.

По словам аналитиков, заявление Шойгу является попыткой уменьшить обеспокоенность некоторых российских военкоров из-за неспособности ВС РФ отразить атаки украинских сил левом берегу Херсонщины. Однако это вряд ли успокоит нарекания, которые растут в информационном пространстве РФ.

В ISW считают, что российские военкоры продолжают признавать присутствие украинских войск на левом берегу Днепра в Херсонской области. Они жалуются, что оккупанты не могут выдавить их оттуда.

Так, один из военкоров сообщил, что ВСУ уничтожили целую штурмовую группу под Крынками. А 17 ноября, как сообщил инсайдерский источник, были ликвидированы 76 россиян в 1-м батальоне 35-й ОМСБр в результате украинского удара. Россияне хотели провести "отвлекающий маневр" в Скадовском районе.

В отчете также говорится, что российские военнослужащие жалуются на то, что командиры заставляют участвовать в штурмах раненых солдат. Кроме того, у них нет разведывательных БПЛА и огневой поддержки со стороны артиллерии и минометных подразделений.

Как рассказал один из российских военнослужащих, его подразделение практически не взаимодействует с другими частями. Штаб командования строит неудачные планы, так как получает неверную информацию.

Аналитики отметили, что военкоры РФ не впечатлялись заявлениями Шойгу. В то же время украинские силы в Херсонской области продолжают двигаться. Так, по сведениям российских источников, ВСУ уже вошли в лесную зону вблизи Крынок.

Бои в Херсонской области Фото: ISW

Напомним, что в сети показали, как бойцы ВСУ охотятся на вражескую технику под Херсоном. Так, украинским защитникам удалось выследить и уничтожить БТР-82А россиян. По информации мэра Новой Каховки Владимира Коваленко, в селе Корсунка стоит много разбитой российской техники.