Бои на левом берегу: бойцы ВСУ охотятся на вражескую технику под Херсоном (видео)

Укрианским защитникам удалось выследить и уничтожить БТР-82А россиян. По информации мэра Новой Каховки Владимира Коваленко, в селе Корсунка стоит много разбитой российской техники.

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На левом берегу Днепра Херсонского направления украинские защитники выбивают противника из села Корсунка. С помощью беспилотников бойцы ВСУ выследили и уничтожили российский БТР-82А в окрестностях населенного пункта. Видео поражения бронетехники показал 20 ноября командир подразделения аэроразведки Роберт Бровди с позывным "Мадяр".

Вражеский БТР подбили с помощью FPV-дронов, при этом другие разведывательные БПЛА постоянно наблюдали за бронемашиной. На кадрах дрон-камикадзе на время завис возле жертвы, после чего влетел в корму бронетранспортера.

Населенный пункт Корсунка, который расположен на левом берегу Днепра, по состоянию на 15 ноября был зоной, где проходит линия разграничения между украинскими силами и войсками РФ. Как рассказал мэр Новой Каховки Владимир Коваленко, из-за войны это село стало безлюдным и теперь там много разбитой российской техники.

Расположение российского БТР в селе Корсунка. Источник: "Милитарный"

В целом под Херсоном продолжаются активные боевые действия. По данным генштаба ВСУ, украинские защитники удерживают позиции на левобережье Днепра и продолжают наносить огневое поражение противнику.

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Напомним, по данным аналитиков Института изучения войны, подразделения Сил обороны продолжают продвигаться на левом берегу Херсонского направления. В частности, возле населенного пункта Крынки, где идут бои, украинским защитникам удалось расширить зону контроля.